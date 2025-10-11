المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوهرة كريستال بالاس يرفض الرحيل في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

07:28 م 11/10/2025
آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

آدم وارتون لاعب كريستال بالاس

رفض آدم وارتون، نجم فريق كريستال بالاس، فكرة الرحيل عن ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث لا يخطط الدولي الإنجليزي للانتقال إلى أي نادٍ في يناير.

صاحب الـ21 عامًا دخل ضمن اهتمامات عدة أندية أوروبية كبيرة، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي بالإضافة إلى ليفربول، حيث سيشتد الصراع بينها لضم الدولي الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة فوتبول إنسايدر، فإن آدم وارتون سعيد حاليًا مع نادي كريستال بالاس ولا يخطط لمغادرة النادي في يناير.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة كريستال بالاس تسعى لتمديد عقد اللاعب الإنجليزي مع وضع بند شرط جزائي يتيح له الرحيل في المستقبل.

وكان وارتون قد انتقل إلى كريستال بالاس في يناير 2024 قادمًا من بلاكبيرن في صفقة مالية قدرت بـ21 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

ويمتلك الدولي الإنجليزي 53 مباراة منذ قدومه إلى كريستال بالاس، حيث صنع 6 أهداف دون أن يسجل أي هدف، بحسب ترانسفير ماركت.

