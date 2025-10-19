المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

14 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

ماجواير يرفض عرضًا مغريًا من الدوري السعودي

محمد همام

كتب - محمد همام

08:28 م 12/10/2025
ماجواير - برينتفورد

هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد

رفض هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي عقب نهاية الموسم الجاري، مفضلًا الاستمرار رفقة "الشياطين الحمر" في الموسم المقبل.

صاحب الـ32 عامًا ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، حيث يحق له التفاوض مع أي نادٍ يرغب في ضمه مجانًا، لكن الدولي الإنجليزي له رأي آخر.

ووفقًا لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، فإن ماجواير مستعد لرفض عرض بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للانتقال إلى الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن مدافع مانشستر يونايتد الحالي سيرفض الانتقال إلى السعودية، من أجل الاستمرار داخل النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة، في حال تلقى عرضًا للبقاء.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق عن رغبة نادي النصر السعودي في ضم ماجواير، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ بنجاح.

وكان ماجواير قد قام بتخفيض راتبه بنسبة 25% في الموسم الجاري، بعد غياب الفريق عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وانتقل ماجواير إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019، قادمًا من ليستر سيتي، في صفقة مالية قُدرت بـ87 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ماجواير

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

