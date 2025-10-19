ماجواير يرفض عرضًا مغريًا من الدوري السعودي

رفض هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي عقب نهاية الموسم الجاري، مفضلًا الاستمرار رفقة "الشياطين الحمر" في الموسم المقبل.

صاحب الـ32 عامًا ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، حيث يحق له التفاوض مع أي نادٍ يرغب في ضمه مجانًا، لكن الدولي الإنجليزي له رأي آخر.

ووفقًا لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، فإن ماجواير مستعد لرفض عرض بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للانتقال إلى الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن مدافع مانشستر يونايتد الحالي سيرفض الانتقال إلى السعودية، من أجل الاستمرار داخل النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة، في حال تلقى عرضًا للبقاء.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق عن رغبة نادي النصر السعودي في ضم ماجواير، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ بنجاح.

وكان ماجواير قد قام بتخفيض راتبه بنسبة 25% في الموسم الجاري، بعد غياب الفريق عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وانتقل ماجواير إلى مانشستر يونايتد في صيف 2019، قادمًا من ليستر سيتي، في صفقة مالية قُدرت بـ87 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".