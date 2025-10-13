أكد ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، أن النادي الإنجليزي تحدث مع أوليفر جلاسنر مدرب الفريق، بشأن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقاد جلاسنر كريستال بالاس للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، وهي أول بطولة كبيرة في تاريخ النادي الممتد منذ 164 عاما، بالإضافة إلى لقب الدرع الخيرية في أغسطس الماضي.

ويأمل النادي أن يظل المدرب البالغ عمره 51 عاما مع الفريق لمساعدته في تحقيق المزيد من النجاح، خاصة بعدما اقترن اسمه باحتمالية الرحيل لترديب مانشستر يونايتد خلفا للبرتغالي روبن أموريم.

وقال باريش لشبكة "توك سبورت" البريطانية: "أجرينا بعض المحادثات المبكرة، نود الاحتفاظ بأوليفر، فنحن نبني شيئا ما، أعتقد أن الأمر بالنسبة لأوليفر يتعلق بتوافر الظروف المناسبة".

وأضاف: "يتعلق الأمر بأن يكون كل شيء على النحو الذي يستمتع به بعمله ويجد الظروف المناسبة لتحقيقه، أوليفر يريد الفوز:.

وأتم: "لا يُخفي ذلك. هذا ما يفعله في كرة القدم، لذلك إذا استطعنا مواءمة هذه المصالح، نأمل أن نتمكن من تحقيق شيء ما".

ويحتل بالاس المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة من سبع مباريات، ويستضيف بورنموث يوم السبت المقبل.