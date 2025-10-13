بيكفورد يوافق على تمديد عقده مع إيفرتون

أكدت تقارير إعلامية توصل جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، لاتفاق مع ناديه على توقيع عقد جديد طويل الأجل.

وكان الحارس الدولي الإنجليزي قد جدد عقده مع إيفرتون في عام 2023، ويستمر هذا العقد حتى يونيو 2027، أي لنهاية الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن تجديد عقد بيكفورد كان طموح إيفرتون منذ فترة طويلة، حيث بدأ مسؤولو النادي في التحدث إلى ممثليه قبل 4 أسابيع وكانوا عازمين على إنهاء الأمور بسرعة.

وأشار التقرير إلى أن إيفرتون يرى أنه لا يوجد حارس مرمى آخر في السوق يمكنه أن يفعل ما يفعله بيكفورد، وكان من المنطقي اقتصاديا التجديد له.

جدير بالذكر أن الحارس البالغ من العمر 31 عاما انضم إلى إيفرتون في صيف 2017 قادما من سندرلاند مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ليصبح حينها أغلى حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وشارك بيكفورد في 7 مباريات مع "التوفيز" هذا الموسم، استقبل خلالها 7 أهداف وحافظ على نظافة شباكه مرتين.

