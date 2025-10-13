المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تفوق على جريليش.. الوكلاء يختارون دوناروما أفضل صفقة صيفية في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:32 م 13/10/2025
دوناروما

جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي

أجرت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية، استطلاع رأي لوكلاء اللاعبين، بشأن أفضل الصفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أبرمت في الصيف الماضي.

وكشفت أنه بعد سؤال 20 وكيل لاعبين، تم اختيار جيانلويجي دوناروما، الحارس الوافد لصفوف مانشستر سيتي من باريس سان جيرمان، كأفضل صفقة في الميركاتو الصيفي المنقضي.

ونال دوناروما 5 أصوات، متفوقًا على جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي الذي انتقل لصفوف إيفرتون على سبيل الإعارة، وحصد 4 أصوات، بينما جاء فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال الجديد ثالثًا برصيد صوتين.

وحصل عدة لاعبين آخرين على صوت واحد لكلا منهم، أبرزهم: جواو بيدرو، ألكسندر إيزاك، إيبيريتشي إيزي، تيجاني رايندرز وبريان مبيومو.

وكان لنادي أرسنال نصيب الأسد من حيث عدد اللاعبين في تلك القائمة، بتواجد ثلاثي يمثل الجانرز، مقابل لاعبان انتقلا إلى ليفربول، وثنائي ضمه مانشستر سيتي.

وقال أحد الوكلاء عن الصفقة الأفضل في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: "دوناروما، فكرتُ أيضًا في جاك جريليش. أعلم أنه لاعب معار، والنادي يتحمّل جزءًا كبيرًا من راتبه، لكنك لا تدفع مقابل انتقال لاعب بتلك الجودة، وهو يمتلك الحافز والرغبة في إثبات نفسه".

وأوضح: "ومع ذلك، أرى أن دوناروما يعيد مانشستر سيتي بقوة إلى سباق اللقب، سيوفر عليهم العديد من النقاط هذا الموسم، وخصوصًا بسعره، هو أفضل صفقة".

وأضاف وكيل آخر: "العديد من الأندية تنفق مبالغ طائلة على مراكز مختلفة، لكن مركز حراسة المرمى لا يزال غير مقدّر بالشكل الكافي، أعتقد أن دوناروما من أفضل الحراس في العالم، إن لم يكن الأفضل، والحصول عليه بهذا المبلغ الضئيل، فقط لأن باريس سان جيرمان قرر تغيير أسلوبه، أمر مثير للإعجاب".

وأتم: "قد لا يكون الأفضل في اللعب بالقدمين، لكنه الأفضل في التصدي للتسديدات، وهذا تمامًا ما كان ينقص مانشستر سيتي".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي صفقات الدوري الإنجليزي دوناروما



التعليقات

