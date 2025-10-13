ذا أثلتيك: سيسكو الصفقة الأسوأ في الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية، عن اختيار بنيامين سيسكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، كأسوأ صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت أنه بعد إجراء استطلاع رأي مع 20 وكيل لاعبين، تم اختيار سيسكو كأسوأ الصفقة الصيفية، بعدما ضمه مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف ريد بول لايبزيج الألماني.

وحصل سيسكو على 6 أصوات، في المركز الأول بترتيب أسوأ الصفقات، ثم جاء خلفه جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي، برصيد 3 أصوات.

ونال عدة لاعبين آخرين صوت واحد لكلا منهم، ومن أبرزهم: ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكيركيز ثلاثي ليفربول، يوان ويسا لاعب نيوكاسل، وجادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد المعار لأستون فيلا.

ووصف أحد الوكلاء صفقة سيسكو أنها تمت تحت الضغط، قائلًا في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: "مانشستر يونايتد أجبر على إتمام هذه الصفقة، لقد دفع مبلغًا ضخمًا في توقيت مبكر جدًا".

وأوضحت شبكة ذا أثلتيك أن تعاقد مانشستر سيتي مع دوناروما جعل صفقة ترافورد ضمن الأسوأ هذا الصيف، بعدما استبدله السيتزنز بأفضل حارس في العالم قبل نهاية فترة الانتقالات، ليتحول إلى حارس بديل.

وقال أحد الوكلاء: "أعتقد أنها كانت خطوة خاطئة تمامًا، كان بإمكانه اللعب أسبوعيًا في بيرنلي، أو حتى الذهاب إلى نيوكاسل ليكون الحارس الأساسي، الآن هو مجرد بديل لأفضل حارس مرمى في العالم".