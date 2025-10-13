المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

3 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ذا أثلتيك: سيسكو الصفقة الأسوأ في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:20 م 13/10/2025
بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية، عن اختيار بنيامين سيسكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، كأسوأ صفقة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت أنه بعد إجراء استطلاع رأي مع 20 وكيل لاعبين، تم اختيار سيسكو كأسوأ الصفقة الصيفية، بعدما ضمه مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف ريد بول لايبزيج الألماني.

وحصل سيسكو على 6 أصوات، في المركز الأول بترتيب أسوأ الصفقات، ثم جاء خلفه جيمس ترافورد حارس مانشستر سيتي، برصيد 3 أصوات.

ونال عدة لاعبين آخرين صوت واحد لكلا منهم، ومن أبرزهم: ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكيركيز ثلاثي ليفربول، يوان ويسا لاعب نيوكاسل، وجادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد المعار لأستون فيلا. 

ووصف أحد الوكلاء صفقة سيسكو أنها تمت تحت الضغط، قائلًا في تصريحات لشبكة ذا أثلتيك: "مانشستر يونايتد أجبر على إتمام هذه الصفقة، لقد دفع مبلغًا ضخمًا في توقيت مبكر جدًا".

وأوضحت شبكة ذا أثلتيك أن تعاقد مانشستر سيتي مع دوناروما جعل صفقة ترافورد ضمن الأسوأ هذا الصيف، بعدما استبدله السيتزنز بأفضل حارس في العالم قبل نهاية فترة الانتقالات، ليتحول إلى حارس بديل.

وقال أحد الوكلاء: "أعتقد أنها كانت خطوة خاطئة تمامًا، كان بإمكانه اللعب أسبوعيًا في بيرنلي، أو حتى الذهاب إلى نيوكاسل ليكون الحارس الأساسي، الآن هو مجرد بديل لأفضل حارس مرمى في العالم".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد سيسكو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg