جاكبو: لدينا فريقا يستطيع المنافسة في جميع البطولات

كشف كودي جاكبو عن أهدافه مع ليفربول في الموسم الحالي "2025-2026"، مؤكدًا أن فريقه يمكنه المنافسة على جميع البطولات.

ويعاني ليفربول في الآونة الأخيرة من تراجع النتائج بعدما تلقى 3 هزائم متتالية في بريميرليج أو دوري أبطال أوروبا أمام كريستال بالاس، جالاتا سراي، وتشيلسي.

وفقد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال، بعدما تراجع للمركز الثاني بجدول الترتيب.

وقال جاكبو في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أننا كفريق هذا العام نريد الدفاع عن اللقب، أعتقد أن لدينا الفريق المناسب لذلك أيضًا، لدينا لاعبون جيدون وفريق قوي".

وأضاف: "نرغب في أن نكون أفضل في دوري أبطال أوروبا من العام الماضي، نشارك الآن في أربع بطولات، وهدفنا هو الفوز بأربع منها، وهذا هو هدفنا في كل موسم، أعتقد أن لدينا فريقًا جيدًا للمنافسة على جميع الجبهات".

