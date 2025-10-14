المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاكبو: لدينا فريقا يستطيع المنافسة في جميع البطولات

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:01 م 14/10/2025
جاكبو

جاكبو - ليفربول

كشف كودي جاكبو عن أهدافه مع ليفربول في الموسم الحالي "2025-2026"، مؤكدًا أن فريقه يمكنه المنافسة على جميع البطولات.

ويعاني ليفربول في الآونة الأخيرة من تراجع النتائج بعدما تلقى 3 هزائم متتالية في بريميرليج أو دوري أبطال أوروبا أمام كريستال بالاس، جالاتا سراي، وتشيلسي.

وفقد الريدز صدارة الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال، بعدما تراجع للمركز الثاني بجدول الترتيب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وقال جاكبو في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أننا كفريق هذا العام نريد الدفاع عن اللقب، أعتقد أن لدينا الفريق المناسب لذلك أيضًا، لدينا لاعبون جيدون وفريق قوي".

وأضاف: "نرغب في أن نكون أفضل في دوري أبطال أوروبا من العام الماضي، نشارك الآن في أربع بطولات، وهدفنا هو الفوز بأربع منها، وهذا هو هدفنا في كل موسم، أعتقد أن لدينا فريقًا جيدًا للمنافسة على جميع الجبهات".

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

 

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح جاكبو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg