مزراوي يقترب من المشاركة مع مانشستر يونايتد ضد ليفربول

بات المغربي نصير مزراوي، لاعب مانشستر يونايتد، قريبا من المشاركة في المباراة المقبلة لفريقه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على ليفربول في مباراة "ديربي الشمال الغربي"، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، يوم الأحد المقبل.

ولم يشارك الظهير الأيمن المغربي في أي مباراة منذ 20 سبتمبر الماضي بسبب إصابة غير محددة، وانضم لمعسكر منتخب بلاده قبل مباراتي الكونغو والبحرين، لكنه لم يشارك في أي من المباراتين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد خضع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لتقييم طبي وقام ببعض التمارين للتعافي أثناء وجوده في المغرب.

وأشار التقرير إلى أن مزراوي إلى عاد مقر تدريبات يونايتد لإجراء التقييمات الطبية هذا الأسبوع قبل استئناف تدريبات الفريق، وبدا من المرجح قدرته على المشاركة ضد ليفربول.

جدير بالذكر أن مزراوي شارك في 3 مباريات (132 دقيقة) مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.