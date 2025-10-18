المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بورنموث يحاول منع رحيل سيمينيو بوضع "بند سري"

محمد همام

كتب - محمد همام

09:38 ص 16/10/2025
سيمينيو

أنطوان سيمينيو لاعب برونموث

يسعى نادي بورنموث إلى الاحتفاظ بخدمات جناحه المتألق، الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، الذي جذب أنظار عدة أندية إنجليزية منذ الموسم الماضي.

وقد بدأت الأندية الإنجليزية تُبدي اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، في ظل البداية القوية التي قدمها، لا سيما في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد أندية ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وتوتنهام هوتسبير أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الدولي الغاني.

ووفقًا لإذاعة "talkSPORT" البريطانية، فإن عقد سيمينيو مع بورنموث يتضمن شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الإذاعة أن بورنموث لم يُعلن رسميًا عن قيمة الشرط الجزائي، واصفًا إياه بـ"البند السري"، في محاولة للإبقاء على اللاعب الذي جذب اهتمام كبار أندية البريميرليج.

وكان سيمينيو قد انضم إلى بورنموث في عام 2023، قادمًا من نادي بريستول سيتي، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك الدولي الغاني في 8 مباريات مع بورنموث هذا الموسم في مختلف المسابقات، مسجلًا 6 أهداف في الدوري، إلى جانب صناعته 3 أهداف أخرى.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول سيمينيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg