بورنموث يحاول منع رحيل سيمينيو بوضع "بند سري"

يسعى نادي بورنموث إلى الاحتفاظ بخدمات جناحه المتألق، الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، الذي جذب أنظار عدة أندية إنجليزية منذ الموسم الماضي.

وقد بدأت الأندية الإنجليزية تُبدي اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، في ظل البداية القوية التي قدمها، لا سيما في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد أندية ليفربول، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وتوتنهام هوتسبير أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الدولي الغاني.

ووفقًا لإذاعة "talkSPORT" البريطانية، فإن عقد سيمينيو مع بورنموث يتضمن شرطًا جزائيًا يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الإذاعة أن بورنموث لم يُعلن رسميًا عن قيمة الشرط الجزائي، واصفًا إياه بـ"البند السري"، في محاولة للإبقاء على اللاعب الذي جذب اهتمام كبار أندية البريميرليج.

وكان سيمينيو قد انضم إلى بورنموث في عام 2023، قادمًا من نادي بريستول سيتي، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك الدولي الغاني في 8 مباريات مع بورنموث هذا الموسم في مختلف المسابقات، مسجلًا 6 أهداف في الدوري، إلى جانب صناعته 3 أهداف أخرى.