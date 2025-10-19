المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المفاوضات قريبًا.. شلوتربيك يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

10:01 ص 16/10/2025
شلوتربيك

شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند

أعطى المدافع الدولي الألماني، نيكو شلوتربيك، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، الضوء الأخضر لإدارة ليفربول لبدء المفاوضات مع ناديه بشأن انتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نادي ليفربول إلى تعزيز خطه الدفاعي منذ الصيف الماضي، حيث كان قريبًا من حسم صفقة قائد كريستال بالاس، مارك جويهي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

ويأتي هذا التوجه من إدارة "الريدز" نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتي، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، إلى جانب تبقّي عامين فقط في عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي جدده في الموسم الماضي حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نيكو شلوتربيك أبدى اهتمامه بالانضمام إلى ليفربول، رغم وجود اهتمام من أندية أوروبية أخرى، أبرزها برشلونة. وأضافت الصحيفة أن هناك تواصلًا متوقعًا قريبًا بين إدارتي ليفربول وبوروسيا دورتموند.

وكان شلوتربيك قد انتقل إلى صفوف بوروسيا دورتموند، المعروف بـ"أسود فيستفالن"، في عام 2022 قادمًا من فرايبورغ، في صفقة قُدرت بـ20 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ويرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2027.

ويبلغ شلوتربيك من العمر 25 عامًا، وشارك مع دورتموند في 128 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ليفربول بوروسيا دورتموند شلوتربيك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg