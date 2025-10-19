أعطى المدافع الدولي الألماني، نيكو شلوتربيك، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، الضوء الأخضر لإدارة ليفربول لبدء المفاوضات مع ناديه بشأن انتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نادي ليفربول إلى تعزيز خطه الدفاعي منذ الصيف الماضي، حيث كان قريبًا من حسم صفقة قائد كريستال بالاس، مارك جويهي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

ويأتي هذا التوجه من إدارة "الريدز" نظرًا لعدم التوصل إلى اتفاق مع المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتي، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، إلى جانب تبقّي عامين فقط في عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي جدده في الموسم الماضي حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نيكو شلوتربيك أبدى اهتمامه بالانضمام إلى ليفربول، رغم وجود اهتمام من أندية أوروبية أخرى، أبرزها برشلونة. وأضافت الصحيفة أن هناك تواصلًا متوقعًا قريبًا بين إدارتي ليفربول وبوروسيا دورتموند.

وكان شلوتربيك قد انتقل إلى صفوف بوروسيا دورتموند، المعروف بـ"أسود فيستفالن"، في عام 2022 قادمًا من فرايبورغ، في صفقة قُدرت بـ20 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ويرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2027.

ويبلغ شلوتربيك من العمر 25 عامًا، وشارك مع دورتموند في 128 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 16 تمريرة حاسمة.