بايرن ميونيخ يتحرك مبكرًا لضم برونو فيرنانديز

بدأ نادي بايرن ميونيخ تحركاته مبكرًا من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام متجدد من أندية الدوري السعودي.

وبحسب ما أورده موقع "TEAMtalk" العالمي، فإن بايرن ميونيخ على استعداد لدخول سباق التوقيع مع برونو فيرنانديز، في حال أصبح اللاعب متاحًا للرحيل مقابل 40 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأضاف الموقع، الخميس، أن اللاعب رفض عرضًا للانضمام إلى الهلال السعودي الصيف الماضي، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، مفضّلًا البقاء في أوروبا.

ورغم عودة التقارير التي تربط اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، فإن برونو، البالغ من العمر 30 عامًا، لا يزال يفضّل الاستمرار في أوروبا، ولا يفكر في الرحيل إلى خارج القارة العجوز في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن نادي ريال مدريد قد يدخل على خط المفاوضات، منافسًا بايرن ميونيخ على خدمات اللاعب، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وكان برونو فيرنانديز قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو.

ومنذ انضمامه، خاض الدولي البرتغالي 298 مباراة بقميص "الشياطين الحمر"، سجل خلالها 100 هدف، وقدم 86 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.