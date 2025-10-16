المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنتر ينضم لسباق التعاقد مع مارك جويهي

محمد همام

كتب - محمد همام

04:28 م 16/10/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

دخل نادي إنتر ميلان سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن إنتر أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع جويهي (25 عامًا)، الذي لم يجدد عقده مع ناديه الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة الأندية الكبرى التي تسعى للحصول على خدماته، والتي تضم أيضًا مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، وريال مدريد.

وكان جويهي قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن صفقة انتقاله فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب تمسك كريستال بالاس به.

وانتقل جويهي إلى كريستال بالاس في عام 2021 قادمًا من تشيلسي، وأصبح منذ ذلك الحين القائد التاريخي للنادي اللندني.

وكان جويهي أحد اللاعبين الأساسيين في قيادة كريستال بالاس لتحقيق إنجازات بارزة مثل الفوز بكأس إنجلترا بعد التغلب على مانشستر سيتي، وكذلك الفوز بكأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح على حساب ليفربول.

كريستال بالاس إنتر مارك جويهي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

