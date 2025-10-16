إنتر ينضم لسباق التعاقد مع مارك جويهي

دخل نادي إنتر ميلان سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن إنتر أبدى اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع جويهي (25 عامًا)، الذي لم يجدد عقده مع ناديه الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة الأندية الكبرى التي تسعى للحصول على خدماته، والتي تضم أيضًا مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، وريال مدريد.

وكان جويهي قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن صفقة انتقاله فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب تمسك كريستال بالاس به.

وانتقل جويهي إلى كريستال بالاس في عام 2021 قادمًا من تشيلسي، وأصبح منذ ذلك الحين القائد التاريخي للنادي اللندني.

وكان جويهي أحد اللاعبين الأساسيين في قيادة كريستال بالاس لتحقيق إنجازات بارزة مثل الفوز بكأس إنجلترا بعد التغلب على مانشستر سيتي، وكذلك الفوز بكأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح على حساب ليفربول.