يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لمفاجأة كبيرة في المستقبل القريب، إذ أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الحالي لتشيلسي، إلى جانب ضم موهبة الفريق الشاب أندريه سانتوس.

هل يخطف يوفنتوس مدرب تشيلسي وموهبته البرازيلية؟

بحسب تقرير نشره موقع "Juve Live" الإيطالي، فإن إدارة السيدة العجوز تتابع باهتمام مسيرة ماريسكا الذي نجح في إعادة بريق تشيلسي خلال فترة قصيرة، بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب دوري المؤتمرات الأوروبية وكأس العالم للأندية، ليؤكد أنه أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا.

وفي الوقت ذاته، يرغب يوفنتوس في ضم لاعب الوسط البرازيلي الشاب أندريه سانتوس (21 عامًا)، الذي يعد من أبرز المواهب الواعدة في القارة العجوز، ووصف في إنجلترا سابقًا بأنه "موهبة رائعة".

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها سانتوس، إلا أنه لم يحصل على فرص كافية للمشاركة مع تشيلسي هذا الموسم، ما قد يجعله منفتحًا على تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، خصوصًا إذا كان ضمن مشروع تدريبي يقوده ماريسكا نفسه.

مهمة يوفنتوس لن تكون سهلة

لكن مهمة يوفنتوس لن تكون سهلة، إذ يدرك النادي الإنجليزي قيمة ماريسكا وسانتوس معًا، ولن يسمح برحيلهما بسهولة.

كما أن المدرب الإيطالي ما زال مؤمنًا بمشروعه مع تشيلسي، رغم التذبذب في النتائج خلال بداية الموسم.

مع ذلك، تظل الفكرة قائمة داخل أروقة "أليانز ستاديوم"، في ظل رغبة يوفنتوس في بناء مشروع فني طويل الأمد يعتمد على مدرب إيطالي شاب ومواهب قادرة على التطور المستمر.