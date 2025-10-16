المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 0
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ماريسكا وسانتوس معًا.. يوفنتوس يخطط لصفقة مزدوجة من تشيلسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:06 م 16/10/2025
ماريسكا

المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا

يبدو أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لمفاجأة كبيرة في المستقبل القريب، إذ أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الحالي لتشيلسي، إلى جانب ضم موهبة الفريق الشاب أندريه سانتوس.

هل يخطف يوفنتوس مدرب تشيلسي وموهبته البرازيلية؟

بحسب تقرير نشره موقع "Juve Live" الإيطالي، فإن إدارة السيدة العجوز تتابع باهتمام مسيرة ماريسكا الذي نجح في إعادة بريق تشيلسي خلال فترة قصيرة، بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب دوري المؤتمرات الأوروبية وكأس العالم للأندية، ليؤكد أنه أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا.

وفي الوقت ذاته، يرغب يوفنتوس في ضم لاعب الوسط البرازيلي الشاب أندريه سانتوس (21 عامًا)، الذي يعد من أبرز المواهب الواعدة في القارة العجوز، ووصف في إنجلترا سابقًا بأنه "موهبة رائعة".

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها سانتوس، إلا أنه لم يحصل على فرص كافية للمشاركة مع تشيلسي هذا الموسم، ما قد يجعله منفتحًا على تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، خصوصًا إذا كان ضمن مشروع تدريبي يقوده ماريسكا نفسه.

مهمة يوفنتوس لن تكون سهلة

لكن مهمة يوفنتوس لن تكون سهلة، إذ يدرك النادي الإنجليزي قيمة ماريسكا وسانتوس معًا، ولن يسمح برحيلهما بسهولة.

كما أن المدرب الإيطالي ما زال مؤمنًا بمشروعه مع تشيلسي، رغم التذبذب في النتائج خلال بداية الموسم.

مع ذلك، تظل الفكرة قائمة داخل أروقة "أليانز ستاديوم"، في ظل رغبة يوفنتوس في بناء مشروع فني طويل الأمد يعتمد على مدرب إيطالي شاب ومواهب قادرة على التطور المستمر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي الدوري الإيطالي يوفنتوس ماريسكا إنزو ماريسكا أندريه سانتوس بايرن ميونيخ

