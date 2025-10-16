المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فان دايك: خسرنا لاعبين ذو جودة عالية.. وليفربول نجح في ضم صفقات رائعة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:40 م 16/10/2025
فان دايك

فان دايك

أكد فيرجيل فان دايك، قائد نادي ليفربول، أن تعاقدات الريدز رائعة في الصيف، مشيرًا إلى أن الراحلين أثروا على الفريق.

وأنفق ليفربول 415 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة، كأكثر الفرق إنفاقًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال فان دايك في تصريحات عبر شبكة ليفربول إيكو: "أعتقد أن النادي قدم أداءً رائعًا فيما يتعلق بالصفقات التي أجريناها، لكنها ليست إضافات حقيقية لأننا فقدنا الكثير من الجودة التي كانت مهمة للغاية على مدار السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "رحل لويس دياز، داروين نونيز ، جاريل كوانساه ، هارفي إليوت من الواضح أن هذه كمية كبيرة من الجودة التي بعناها".

وتابع: "كان علينا استبدال هؤلاء اللاعبين، بلاعبون ذوي جودة عالية، ونعلم أن سوق الانتقالات اليوم صعب، لكن النادي نجح ببراعة في ضم هؤلاء اللاعبين الآن، وحان وقت العمل وبناء فريق قوي جدًا على أرض الملعب للمنافسة في جميع المسابقات التي نشارك فيها، هذا هو هدفنا".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

 

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول فان دايك

