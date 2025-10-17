كشفت بعض التقارير الصحفية، عن دخول الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية السابق، دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد.

وتتحدث بعض التقارير الصحفية، عن إمكانية رحيل روبن أموريم عن تدريب مانشستر يونايتد؛ بسبب سوء النتائج.

ووفقًا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن روبرتو مانشيني أبلغ بعض المقربين منه بدخوله دائرة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير، أن مانشيني التقى السير جيم راتكليف مالك مانشستر يونايتد، في فرنسا مؤخرًا.

وأشار التقرير إلى، أنه من الصعب أن يقبل مانشيني تدريب مانشستر يونايتد؛ بسبب علاقته بـ مانشستر سيتي.

وقاد مانشيني مانشستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري عام 2011 لأول مرة منذ 34 عامًا.

ويمكث مانشيني عاطلًا دون عمل لفترة تقترب من العام، بعد رحيله عن تدريب منتخب السعودية.

ويمر مانشستر يونايتد بانطلاقة عصيبة هذا الموسم، تحت قيادة روبن أموريم، مما يجعل منصبه في محل شك.

وتولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد، قبل عام خلفًا للهولندي إيريك تين هاج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سوف يلعب أمام ليفربول، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 8 من الدوري الإنجليزي.