مانشستر يونايتد يفسد خطة توتنهام بشأن كين

دخل نادي مانشستر يونايتد في سباق مع توتنهام هوتسبير للتعاقد مع هاري كين، هداف فريق بايرن ميونيخ، في الصيف المقبل، وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، اليوم الجمعة، أن مانشستر يونايتد ينافس على ضم مهاجم بايرن ميونيخ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر الموقع ذاته أن توتنهام هوتسبير لا يزال يتمسك بضم كين، حيث قامت إدارة "السبيرز" بتوفير قيمة الشرط الجزائي، إلى جانب موافقتها على تلبية مطالبه المالية.

وكان كين، صاحب الـ32 عامًا، قد انتقل من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023 في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وقد شارك الدولي الإنجليزي في 106 مباريات مع بايرن ميونيخ، سجل خلالها 103 أهداف وصنع 29 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد آخر، يمتلك كين سجلًا حافلًا مع توتنهام هوتسبير، حيث سجل 280 هدفًا وصنع 63 تمريرة في 435 مباراة.