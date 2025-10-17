دعم برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد مدربه روبن أموريم وذلك قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس إن مانشستر يونايتد بحاجة إلى الاستقرار، مؤكدًا أن روبن أموريم هو الرجل المناسب لإعادة النادي إلى حيث ينتمي.

وأضاف: "نعتقد كلاعبين أن أموريم قادر على مساعدة مانشستر يونايتد".

وأكمل: "أي مدرب يأتي إلى هنا سيكون على بُعد مباراة واحدة فقط من أزمة، هذا النادي دائمًا على هذا النحو، إذا فزت في مباراة، يبدو وكأنك ستفوز بالدوري، وإذا خسرت مباراة، يبدو وكأن هناك غيمة فوق النادي لن تزول أبدًا".

وتابع: "لدينا لاعبون يدركون حجم هذا النادي وكيف تسير الأمور فيه، لا نحتاج إلى كل هذا الضجيج من حولنا، نحن بحاجة لأن نعرف ما نقوم به، وما الذي نريد تحقيقه على المدى الطويل، وما نريد تحقيقه في المباراة القادمة".

واستكمل: "هذا يجب أن يكون هدف كل لاعب، لأنه في هذا النادي، أي مدرب سيتعرض للضغط عندما يحقق نتيجة سيئة، ومدربنا ليس استثناءً، لكنه مستعد جيدًا لذلك، ويدرك تمامًا حجم هذا التحدي".