الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

43 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

1 1
20:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
الفيحاء

الفيحاء

1 1
18:05
الاتحاد

الاتحاد

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 0
21:00
الشباب

الشباب

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الثقة في أموريم.. 5 رسائل من برونو فرنانديز قبل قمة ليفربول ومان يونايتد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:09 م 17/10/2025
أموريم برونو

برونو فرنانديز وأموريم - مانشستر يونايتد

دعم برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد مدربه روبن أموريم وذلك قبل مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وقال برونو في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس إن مانشستر يونايتد بحاجة إلى الاستقرار، مؤكدًا أن روبن أموريم هو الرجل المناسب لإعادة النادي إلى حيث ينتمي.

وأضاف: "نعتقد كلاعبين أن أموريم قادر على مساعدة مانشستر يونايتد".

وأكمل: "أي مدرب يأتي إلى هنا سيكون على بُعد مباراة واحدة فقط من أزمة، هذا النادي دائمًا على هذا النحو، إذا فزت في مباراة، يبدو وكأنك ستفوز بالدوري، وإذا خسرت مباراة، يبدو وكأن هناك غيمة فوق النادي لن تزول أبدًا".

وتابع: "لدينا لاعبون يدركون حجم هذا النادي وكيف تسير الأمور فيه، لا نحتاج إلى كل هذا الضجيج من حولنا، نحن بحاجة لأن نعرف ما نقوم به، وما الذي نريد تحقيقه على المدى الطويل، وما نريد تحقيقه في المباراة القادمة".

واستكمل: "هذا يجب أن يكون هدف كل لاعب، لأنه في هذا النادي، أي مدرب سيتعرض للضغط عندما يحقق نتيجة سيئة، ومدربنا ليس استثناءً، لكنه مستعد جيدًا لذلك، ويدرك تمامًا حجم هذا التحدي".

ليفربول الدوري الإنجليزي مان يونايتد برونو فرنانديز أموريم

مباشر
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
المصري

المصري

56

تسديدة من لاعب الاتحاد الليبي من ضربة ثابتة وصلت سهلة في يد محمود حمدي حارس المصري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
