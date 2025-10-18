أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل تشيلسي ضيفاً على نوتينجهام فورست، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 11 نقطة، بينما يقع نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

3 تغييرات

وأجرى المدير الفني للبلوز 3 تغييرات على تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتينجهام فورست، عن التشكيل الذي خاض به مواجهة ليفربول في الجولة الماضية.

ويتواجد الثلاثي تريفوه تشالوباه، روميو لافيا وأندري سانتوس في تشكيل البلوز الأساسي، بدلاً من بنوا بادياشيل، مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز.

ويقود جواو بيدرو خط هجوم تشيلسي لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، جوش أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مالو جوستو، روميو لافيا، أندري سانتوس.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جواو بيدرو، أليخاندرو جارناتشو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيليب يورجنسن، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو، مويسيس كايسيدو، فاكوندو بونانوتي، إستيفاو، جيمي جيتينز، جورج، مارك جويو.