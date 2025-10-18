المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جواو بيدرو يقود الهجوم.. تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:28 م 18/10/2025
تشيلسي

تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل تشيلسي ضيفاً على نوتينجهام فورست، ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 11 نقطة، بينما يقع نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

3 تغييرات

وأجرى المدير الفني للبلوز 3 تغييرات على تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتينجهام فورست، عن التشكيل الذي خاض به مواجهة ليفربول في الجولة الماضية.

ويتواجد الثلاثي تريفوه تشالوباه، روميو لافيا وأندري سانتوس في تشكيل البلوز الأساسي، بدلاً من بنوا بادياشيل، مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز.

ويقود جواو بيدرو خط هجوم تشيلسي لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، جوش أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مالو جوستو، روميو لافيا، أندري سانتوس.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جواو بيدرو، أليخاندرو جارناتشو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فيليب يورجنسن، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو، مويسيس كايسيدو، فاكوندو بونانوتي، إستيفاو، جيمي جيتينز، جورج، مارك جويو.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي نوتينجهام فورست بريميرليج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg