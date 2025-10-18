أكد الهولندي آرني سلوت مدري ليفربول الإنجليزي، جاهزية السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه يمكن الحكم على مستواه من الآن.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاهزية إيزاك

وقال سلوت آرني سلوت مدري ليفربول: "من حيث اللياقة البدنية إيزاك قريب من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه ويمكننا الحكم عليه بطريقة عادلة من الآن فصاعدا".

وأضاف: "خلال الأسابيع الخمسة أو الستة الأولى، كان لدينا بالطبع اللاعب الذي تعاقدنا معه، لكنه لم يكن جاهزًا تمامًا، كانت تتحسن لياقته البدنية، لكن كان عليه أن يفعل ذلك في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل مدرب ليفربول: "هذا ليس طبيعيًا بالنسبة للاعب، من الأفضل إشراكه مبكرًا في المباريات الودية، لكن لا يوجد وقت كافٍ في منتصف الموسم للمباريات الودية، لذا كان علينا إعداده جيدًا للمشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "يجب أن تكون في قمة أدائك لإحداث فرق في هذا المستوى، يمكنك اللعب في هذا المستوى إذا كنت في حالة بدنية 80 أو 90 أو 95%، ولكن لإحداث فرق في أعلى مستوى من كرة القدم، يجب أن تكون في كامل لياقتك".

وأتم سلوت تصريحاته: "هذا ينطبق على كل لاعب وأعتقد أنني أستطيع أن أقول بأمان أنه جاهز بنسبة 100% الآن".