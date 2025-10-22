صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

موقع ليفربول الرسمي

إلغاء مؤتمر ليفربول

أعلن نادي ليفربول، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدربه آرني سلوت، قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفربول في بيانه: "كان من المقرر أن يتحدث آرني سلوت وأحد أعضاء فريقه لوسائل الإعلام في ملعب دويتشه بنك بارك لدى وصولهم إلى ألمانيا مساء الثلاثاء".

وأتم ليفربول بيانه: "إلا أن تأخير رحلة فريق الريدز إلى فرانكفورت بسبب عطل فني في الطائرة، حال دون عقد هذا المؤتمر".

موقع الدوري الإنجليزي

هالاند مرشح لجائزة الأفضل

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في الجولة الثامنة، تواجد كل من: إيرلينج هالاند، ريس جيمس، جونيور كروبي، هاري ماجواير، بوكايو ساكا، بيدرو نيتو، نوردي موكيلي، فليبي ماتيتا.

سكاي نيوز

آرسنال يسحق أتلتيكو مدريد

سحق فريق آرسنال منافسه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف في 13 دقيقة بالمباراة التي جرت في دوري أبطال أوروبا.

و منح جابرييل فريقه آرسنال التقدم من ركلة حرة نفذها ديكلان رايس قبل أن يضاعف جابرييل مارتينيلي النتيجة، وأنهى فيكتور جيوكيريس صيامه عن التهديف لمدة سبع مباريات بهدفين.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

لوبيز يشعل الكامب نو

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا وثمينًا على أولمبياكوس بنتيجة 6-1، ليعود إلى طريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته الأخيرة أمام باريس سان جيرمان.

وقدم الفريق الكتالوني أداءً جماعيًا مميزًا تحت قيادة المدرب هانز فليك، الذي استعاد التوازن قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا للنجم الشاب فيرمين لوبيز، الذي سجل "هاتريك" منح برشلونة الزخم المطلوب، فيما أحرز لامين يامال وراشفورد بقية الأهداف، ليحقق الفريق انتصارًا عريضًا يعيد له الثقة في مشواره الأوروبي.

ماركا

أرسنال يعتذر لأتلتيكو

اضطر نادي أرسنال الإنجليزي إلى تقديم اعتذار رسمي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عقب الواقعة التي أثارت الجدل قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا، بعدما اشتكى الفريق المدريدي من اضطراره للاستحمام بمياه باردة داخل ملعب الإمارات بعد المران الختامي مساء الاثنين.

لاعبو أتلتيكو مدريد، بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، أبدوا استياءهم الشديد من الموقف غير المعتاد، خاصة وأنه حدث في ملعب حديث يعد من بين الأفضل في أوروبا من حيث المرافق والبنية التحتية.

سارعت إدارة أرسنال إلى الاعتذار رسميًا للنادي الإسباني، موضحةً أن ما حدث كان نتيجة خلل فني مؤقت، مؤكدةً أن هذه الواقعة لم تتكرر من قبل في ملعب الإمارات.

آس

ريال مدريد يكرر شكواه

تستمر أزمة نقل مباراة فياريال وبرشلونة من الدوري الإسباني إلى ميامي بالولايات المتحدة، بعد أن تقدم ريال مدريد بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للرياضة الإسباني منذ شهرين، مطالبًا بمنع إقامة اللقاء خارج إسبانيا.

وتبحث الحكومة الإسبانية عبر المجلس في ما إذا كان تنفيذ المشروع يخالف اللوائح، في ظل تأخر الإجراءات بسبب متطلبات الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمزيد من الوثائق.

وقدم ريال مدريد نسخة ثانية من شكواه بنفس الحجج، مؤكدًا ضرورة تعليق خطة رابطة الدوري الإسباني بقيادة خافيير تيباس، بينما من المتوقع أن يرد المجلس الأعلى للرياضة قريبًا بعد استكمال الخطوات الإدارية العالقة، لتحديد ما إذا كان نقل المباراة يمثل خرقًا للقواعد أو اللوائح الرسمية.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

تألق مارتينيز

تألق لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، في مباراة فريقه ضد سانت جيلواز التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ورغم فوز إنتر برباعية نظيفة في هذه المباراة، إلا أن هدف لاوتارو كان الأفضل، حيث رفع رصيده إلى 3 أهداف من 3 مباريات في البطولة الأوروبية.

رغبة مودريتش

كشف لوكا مودريتش، لاعب وسط ميلان، سبب انضمامه إلى الفريق الإيطالي بعد رحيله عن ريال مدريد.

وقال مودريتش: "اللعب لميلان هو أفضل شيء لي الآن، أنا في نادٍ عريق وتاريخي. الفريق موهوب، إنها رحلة طويلة، لكن لديّ توقعات كبيرة".

وأضاف: "جئتُ إلى هنا للفوز والعودة إلى دوري أبطال أوروبا وهذه أهدافي".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

عودة ديمبلي

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، للمشاركة مع فريقه بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وجاء ذلك خلال مباراة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ديمبلي من تسجيل هدف بعد دخوله كبديل في المباراة بعد 3 دقائق فقط، ليقود النادي الباريسي لاكتساح نظيره الألماني بنتيجة (7-2) في دوري أبطال أوروبا.

لو باريزيان

احتفال كفارتسخيليا

ابتكر الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا لاعب نادي باريس سان جيرمان، احتفالاً جديداً بعد تسجيله لهدف في انتصار فريقه على باير ليفركوزن بنتيجة (7-2) في دوري أبطال أوروبا.

ووضع كفارا يده اليمنى على ذراعه اليسرى ليقتبس أحد احتفالات لاعبي كرة السلة الأمريكية دي أنجيلو راسل، حيث يُعد من أشدّ مُشجّعي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إيه".

الصحافة الألمانية

سكاي سبورت ألمانيا

5 غيابات في بايرن ميونخ

تأكد غياب 5 لاعبين من بايرن ميونخ عن لقاء كلوب بروج البلجيكي في منافسات دوري أبطال أوروبا، هذا المساء.

وقال المدرب البلجيكي فينسينت كومباني في المؤتمر الصحفي: "جنابري لن يكون ضمن الفريق أمام كلوب بروج".

وانضم جنابري إلى قائمة المصابين في بايرن ميونخ، ما يشهد تواجد كل من جمال موسيالا وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو وجوسيب ستانيسيتش.

كيكر

طلب كومباني

كشف المدرب البلجيكي فينسينت كومباني عن طلبه الوحيد في مفاوضاته مع بايرن ميونخ، قبل إعلان تجديد عقده حتى يونيو 2029.

وقال كومباني: "كان طلبي الوحيد ألا يتحول الأمر إلى موضوع كبير، أردت إنهاء المفاوضات سريعًا من أجل التركيز على المباراة التالية".

وأضاف: "لم تكن هناك مفاوضات طويلة، لقد تبادلنا بعض الأفكار فقط ثم انتهى الأمر بسرعة".