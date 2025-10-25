المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سبقه 4 لاعبين أفارقة بينهم صلاح.. أيوبي يكمل المئوية الثالثة في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:06 م 25/10/2025
أيوبي

أليكس أيوبي بقميص فولهام

أصبح اللاعب النيجيري أليكس أيوبي خامس أفريقي يشارك في 300 مباراة على الأقل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقتحم قائمة يظهر فيها النجم المصري محمد صلاح.

ويدافع أيوبي عن شعار فولهام منذ عام 2023 في ثالث تجربة له في الدوري الإنجليزي بعد أن ارتدى قميص أرسنال وإيفرتون على الترتيب.

أيوبي يكمل المئوية الثالثة في الدوري الإنجليزي

خاض أيوبي المباراة رقم 300 في تاريخ مشاركاته في منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، أمام نيوكاسل يونايتد.

وخسر فولهام بهدفين لهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في مباراة أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة التاسعة.

وبات أيوبي خامس لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي يكمل 300 مباراة على الأقل.

صلاح وصيفا

وفيما يلي، اللاعبون الأفارقة الخمسة الذين خاضوا 300 مباراة أو أكثر في الدوري الإنجليزي..

1) الإيفواري كولو توريه: 353 مباراة

2) المصري محمد صلاح: 309 مباريات

3) الإيفواري ويلفريد زاها: 305 مباريات

3) الغاني جوردان أيو: 305 مباريات

5) النيجيري أليكس أيوبي: 300 مباراة

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح فولهام أليكس أيوبي

