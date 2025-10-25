أصبح اللاعب النيجيري أليكس أيوبي خامس أفريقي يشارك في 300 مباراة على الأقل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقتحم قائمة يظهر فيها النجم المصري محمد صلاح.

ويدافع أيوبي عن شعار فولهام منذ عام 2023 في ثالث تجربة له في الدوري الإنجليزي بعد أن ارتدى قميص أرسنال وإيفرتون على الترتيب.

أيوبي يكمل المئوية الثالثة في الدوري الإنجليزي

خاض أيوبي المباراة رقم 300 في تاريخ مشاركاته في منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، أمام نيوكاسل يونايتد.

وخسر فولهام بهدفين لهدف أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في مباراة أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة التاسعة.

وبات أيوبي خامس لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي يكمل 300 مباراة على الأقل.

صلاح وصيفا

وفيما يلي، اللاعبون الأفارقة الخمسة الذين خاضوا 300 مباراة أو أكثر في الدوري الإنجليزي..

1) الإيفواري كولو توريه: 353 مباراة

2) المصري محمد صلاح: 309 مباريات

3) الإيفواري ويلفريد زاها: 305 مباريات

3) الغاني جوردان أيو: 305 مباريات

5) النيجيري أليكس أيوبي: 300 مباراة