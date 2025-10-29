المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سباق إنجليزي محموم بين كبار بريميرليج لضم فينيسيوس جونيور

محمد همام

كتب - محمد همام

02:41 م 29/10/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد

اشتعل السباق بين كبار الدوري الإنجليزي للفوز بخدمات الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي لم يتوصل بعد لاتفاق بشأن تمديد عقده.

من المقرر أن ينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في صيف 2027، لكن إدارة النادي الملكي فتحت مفاوضات مباشرة مع اللاعب من أجل تمديد العقد.

لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التمديد، بسبب وجود خلافات مالية على مستوى الراتب. هذا الأمر جعل اللاعب يرتبط بالرحيل، وسط اهتمام أندية إنجليزية به، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بالدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأربعاء، أن نية فينيسيوس جونيور مغادرة ريال مدريد قد تشعل صراعًا بين أندية الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي ومانشستر سيتي عبرا عن اهتمامهما بالتعاقد مع الجناح البرازيلي منذ فترة، كما انضم الثلاثي آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد إلى الأندية المهتمة باللاعب.

انتقل فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد قادمًا من فلامينغو البرازيلي في صيف 2018، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وخاض الجناح البرازيلي 19 مباراة في الموسم الحالي، حيث ساهم في تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 آخرين.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg