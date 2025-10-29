اشتعل السباق بين كبار الدوري الإنجليزي للفوز بخدمات الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي لم يتوصل بعد لاتفاق بشأن تمديد عقده.

من المقرر أن ينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في صيف 2027، لكن إدارة النادي الملكي فتحت مفاوضات مباشرة مع اللاعب من أجل تمديد العقد.

لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التمديد، بسبب وجود خلافات مالية على مستوى الراتب. هذا الأمر جعل اللاعب يرتبط بالرحيل، وسط اهتمام أندية إنجليزية به، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بالدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأربعاء، أن نية فينيسيوس جونيور مغادرة ريال مدريد قد تشعل صراعًا بين أندية الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي ومانشستر سيتي عبرا عن اهتمامهما بالتعاقد مع الجناح البرازيلي منذ فترة، كما انضم الثلاثي آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد إلى الأندية المهتمة باللاعب.

انتقل فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد قادمًا من فلامينغو البرازيلي في صيف 2018، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وخاض الجناح البرازيلي 19 مباراة في الموسم الحالي، حيث ساهم في تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 آخرين.