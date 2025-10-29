المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد جاري نيفيل.. إيدين هازارد ينضم إلى قاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:52 م 29/10/2025
هازارد

هازارد

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، انضمام البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق، إلى قاعة المشاهير في المسابقة.

وتعتبر "قاعة المشاهير" بمثابة تكريم لنجوم البريميرليج، الذين حققوا إنجازات استثنائية وقدّموا مساهمات قيّمة للدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه عام 1992.

هازارد ينضم إلى قاعة المشاهير في الدوري الإنجليزي

وانضم إيدن هازارد إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح اللاعب السادس والعشرين الذي يحصل على أعلى تكريم فردي تمنحه الرابطة.

فاز الجناح الأيسر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي، واختير أفضل لاعب في الدوري موسم 2014/2015، كما توج بجائزة أفضل لاعب في النادي أربع مرات خلال سبع سنوات قضاها في ستامفورد بريدج.

وينضم هازارد إلى جاري نيفيل كلاعبين سابقين تم اختيارهما هذا العام من قبل أعضاء قاعة المشاهير الأربعة والعشرين الحاليين. ومن بين هؤلاء السير أليكس فيرجسون، وأرسين فينجر، ونجوم تاريخيون مثل بول سكولز، ودينيس بيركامب، وفينسنت كومباني، وديدييه دروجبا.

وردًا على انضمامه إلى قاعة المشاهير، قال هازارد: "نشأتُ ألعب كرة القدم للمتعة، مع إخوتي في الحديقة الخلفية، لكن حلمي كان دائمًا اللعب على أعلى مستوى".

واختتم اللاعب البلجيكي السابق: "الانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز يعني لي الكثير، أنا فخور جدًا بالانضمام إلى هذه المجموعة من اللاعبين، وأعتقد أننا قادرون على تشكيل فريق جيد".

الدوري الإنجليزي تشيلسي هازارد قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

