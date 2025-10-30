المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدير يونايتد الرياضي: نخطط لتعزيز الفريق بلاعبين يملكون الشخصية قبل الموهبة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:34 م 30/10/2025
بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

أكد جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد، التزام إدارة النادي بالاستثمار في الصفقات "الصحيحة" التي تتماشى مع رؤية الفريق طويلة المدى، مشددًا على أن النجاح المستقبلي يعتمد على اختيار اللاعبين القادرين على تحمل الضغوط والمساهمة في تطوير الفريق.

ويعيش مانشستر يونايتد حالة من الانتعاش بعد فوزه بثلاث مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ تولي المدرب روبن أموريم القيادة الفنية في نوفمبر الماضي، حيث ساهمت التعاقدات الصيفية مع ماتيوس كونيا، وبرايان مبيومو، وسين لامنس في تحسن الأداء وارتفاع المعنويات داخل الفريق.

وقال ويلكوكس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لدينا خطة واضحة، ونعرف تمامًا ما يجب علينا فعله والمراكز التي نحتاج إلى تعزيزها. إذا أردنا المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والفوز بدوري الأبطال والبريميرليج، فعلينا الاستثمار في الفريق والتعاقد مع اللاعبين المناسبين."

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالموهبة، بل بالشخصية أيضًا. نبحث عن لاعبين يمكنهم التعامل مع الضغط وإضافة قيمة حقيقية للفريق، وليس مجرد أسماء كبيرة."

وأشاد المدير الرياضي بتأثير الصفقات الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا للطريق الذي يسير فيه النادي: "جميعهم محترفون كبار ولاعبون مميزون، ونحن متفائلون للغاية بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. قد نواجه بعض العقبات، لكن الأهم أن نحافظ على الهدوء ونواصل العمل بثبات."

واختتم ويلكوكس حديثه قائلًا: "أرى الالتزام في التدريبات كل يوم، والطريقة التي يتعامل بها اللاعبون مع بعضهم البعض تدعو للفخر. نعلم أن الخسائر قد تحدث، لكن المهم هو الحفاظ على روح الفريق والرغبة في التطور."

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg