أكد جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد، التزام إدارة النادي بالاستثمار في الصفقات "الصحيحة" التي تتماشى مع رؤية الفريق طويلة المدى، مشددًا على أن النجاح المستقبلي يعتمد على اختيار اللاعبين القادرين على تحمل الضغوط والمساهمة في تطوير الفريق.

ويعيش مانشستر يونايتد حالة من الانتعاش بعد فوزه بثلاث مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ تولي المدرب روبن أموريم القيادة الفنية في نوفمبر الماضي، حيث ساهمت التعاقدات الصيفية مع ماتيوس كونيا، وبرايان مبيومو، وسين لامنس في تحسن الأداء وارتفاع المعنويات داخل الفريق.

وقال ويلكوكس في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لدينا خطة واضحة، ونعرف تمامًا ما يجب علينا فعله والمراكز التي نحتاج إلى تعزيزها. إذا أردنا المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والفوز بدوري الأبطال والبريميرليج، فعلينا الاستثمار في الفريق والتعاقد مع اللاعبين المناسبين."

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بالموهبة، بل بالشخصية أيضًا. نبحث عن لاعبين يمكنهم التعامل مع الضغط وإضافة قيمة حقيقية للفريق، وليس مجرد أسماء كبيرة."

وأشاد المدير الرياضي بتأثير الصفقات الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا للطريق الذي يسير فيه النادي: "جميعهم محترفون كبار ولاعبون مميزون، ونحن متفائلون للغاية بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. قد نواجه بعض العقبات، لكن الأهم أن نحافظ على الهدوء ونواصل العمل بثبات."

واختتم ويلكوكس حديثه قائلًا: "أرى الالتزام في التدريبات كل يوم، والطريقة التي يتعامل بها اللاعبون مع بعضهم البعض تدعو للفخر. نعلم أن الخسائر قد تحدث، لكن المهم هو الحفاظ على روح الفريق والرغبة في التطور."