يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة أستون فيلا، التي ستقام يوم السبت المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الخروج من الجولة الرابعة من بطولة كأس كاراباو على يد فريق كريستال بالاس، كما أن ليفربول لا يزال يبحث عن الفوز الأول في الدوري الإنجليزي منذ أن فاز على إيفرتون يوم 20 سبتمبر الماضي بنتيجة 2-1.

وبعد مباراة إيفرتون، فشل ليفربول في تحقيق الفوز في الدوري، حيث تعثر 4 مرات أمام كلا من: "كريتسال بالاس 2-1، تشيلسي 2-1، مانشستر يونايتد 2-1، وبرينتفورد 3-2".

حقائق مباراة ليفربول وأستون فيلا

وأظهر الموقع الرسمي لليفربول، حقائق عن مباراة ليفربول وأستون فيلا المقبلة:

1- فاز ليفربول بـ6 من آخر 7 مباريات خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا (تعادل في واحدة)، وذلك بعد فترة صعبة شهدها ملعب آنفيلد حيث لم يحقق أي فوز ضدهم في أربع مباريات (تعادل في اثنتين وخسر اثنتين).

2- خسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا (فاز في 11 وتعادل في 3).

3- في تاريخه الإجمالي، فاز ليفربول بـ95 مباراة في الدوري ضد أستون فيلا، أكثر من أي فريق آخر.

4- قد أسفرت آخر 16 مواجهة بين الفريقين في جميع المسابقات عن تسجيل 63 هدفا، بمعدل نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة.

5- سجل ليفربول في كل المباريات الـ22 الأخيرة التي خاضها على ملعب أنفيلد في الدوري، باستثناء مباراة واحدة - كانت في سبتمبر 2014 عندما خسر الفريق 1-0.

6- فاز أستون فيلا مرة واحدة فقط في آخر 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد حامل اللقب (تعادل في خمس وخسر 24)، بفوزه على مانشستر يونايتد 1-0 في أولد ترافورد في ديسمبر 2009. وخسر آخر 11 مباراة من هذا القبيل، واستقبل 35 هدفًا في هذه العملية.

7- يحقق فريق إيمري حاليًا أطول سلسلة انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز (أربع مباريات). ويسعى الفريق لأن يصبح ثاني فريق في تاريخ الدوري الممتاز لا يفوز بأيٍّ من مبارياته الخمس الأولى في الموسم، ثم يحقق خمسة انتصارات متتالية، بعد بريستون نورث إند في موسم 1936-1937.

8- أصبح محمد صلاح الآن على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول.

9- ساهم صلاح في 275 هدفا (تسجيل وصناعة) في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز (187 هدفا و88 تمريرة حاسمة)، بفارق هدف واحد خلف الرقم القياسي لناد واحد الذي حققه واين روني في مانشستر يونايتد (183 هدفا و93 تمريرة حاسمة).

10- في آخر 11 مباراة له ضد أستون فيلا في الدوري والكأس، سجل صلاح تسعة أهداف، ثمانية منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

11- لم يخسر الريدز مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعب أنفيلد منذ خسارته ست مباريات متتالية بين يناير ومارس 2021.

12- لم يُهزم ليفربول في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد في شهر نوفمبر منذ عام 2015 (خسر 2-1 أمام كريستال بالاس)، حيث فاز في 14 من أصل 15 مباراة منذ ذلك الحين (تعادل في مباراة واحدة).

13- يحتاج ليفربول إلى تسجيل هدفين يوم السبت ليصل إلى إجمالي 350 هدفًا ضد خصم واحد لأول مرة في تاريخه بالدوري.

14- بالتعادل أو أكثر، سيصل آرني سلوت إلى 100 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب لليفربول. وسيعادل رقم كيني دالغليش القياسي بـ 100 نقطة في أقل عدد من المباريات، أي مدرب آخر للريدز - 48 مباراة.

15- منذ تعيين إيمري في نوفمبر 2022، فقط مانشستر سيتي (238) وأرسنال (238) وليفربول (232) حصدوا نقاطًا في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من فيلا (198).