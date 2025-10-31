كشف الدولي المصري محمد صلاح، ردود أفعال الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول مع اللاعبين، بعد تحقيق النتائج السلبية أو الفشل في تحقيق الانتصار خلال إحدى المباريات.

ليفربول كان قد تلقى هزيمة مدوية أمام كريستال بالاس (3-0)، ليودع كأس كاراباو، خاصة وأنها تأتي ضمن سلسلة النتائج السلبية لفريق محمد صلاح.

صلاح يكشف ماذا يفعل سلوت

صحيفة "ميرور" الإنجليزية، ذهبت إلى تصريحات أدلى بها محمد صلاح، عندما فاز ليفربول على ساوثهامبتون، مارس الماضي، خاصة بعدما تأخر الفريق في الشوط الأول، وهو ما أثار غضب سلوت بين الشوطين.

آنذاك كشف صلاح ما فعله سلوت في أوضة اللبس بين الشوطين، حيث قال: "كان هناك بعض الإحباط، كان غاضبًا منا بشدة، كنا غير منظمين وبطيئين في الشوط الأول، لا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، إذا كنت تريد الفوز بدوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي، فعليك أن تفوز بمباريات كهذه".

بينما سلوت في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال: "لا أعتقد أنني كنت مخطئًا هذه المرة عندما قلت بين الشوطين إن مستويات الطاقة كانت منخفضة جدًا جدًا، وكان علي أن أغير ذلك، ولهذا السبب أجريت ثلاث تبديلات".

ونظرًا لتكرار الظروف وسط تراجع النتائج، اعترف سلوت بعد توديع كاراباو أمام كريستال بالاس: "هناك أسباب متعددة وراء خسارتنا هذا العدد الكبير من المباريات، لكن مهما كانت الأسباب، لا توجد أعذار لتقبل هذه الخسائر المتتالية، لم يساعدنا أيضًا أن كل المباريات التي خسرناها كانت تُلعب بعد يومين فقط من مباراة خارج أرضنا".

أضاف: "من المؤلم دائمًا أن تخسر مباراة في كرة القدم، خصوصًا إذا كانت تؤدي للخروج من بطولة، لكنني اتخذت نفس القرارات في الموسم الماضي في مثل هذه المراحل من المسابقات، هناك أسباب كثيرة جعلتنا نخسر 5 من آخر 6 أو 6 من آخر 7 مباريات، لكن لا يوجد أي سبب كافٍ لتبرير كل هذه الخسائر".

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء غد السبت، في محاولة للعودة لسكة الانتصارات ومصالحة الجماهير.