خاض النجم المصري الدولي محمد صلاح مرانًا مع فريقه ليفربول في إطار الاستعدادات لمباراة نوتنجهام فورست في إطار الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب "آنفيلد" في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى "الريدز" إلى استعادة الانتصارات محليًا بعد الخسارة في الجولة الماضية من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت تدريبات ليفربول عودة اللاعبين الدوليين، ويأتي من أبرزهم محمد صلاح الذي تواجد مؤخرًا مع المنتخب المصري، والذي خاض بطولة ودية في مدينة العين الإماراتية.

ونشر نادي ليفربول كواليس المران الختامي للفريق، والذي شهد ظهور محمد صلاح بشكل لافت، خاصة عندما أحرز هدف الفوز في التقسيمة ليقود الفريق الذي لعب له إلى الفوز.

ويعول فريق ليفربول على نجمه محمد صلاح من أجل تحقيق الفوز في لقاء السبت، خاصة أن الفريق استعاد الثنائي أليسون بيكر في مركز حراسة المرمى، والمهاجم ألكسندر إيزاك.

لمشاهدة لقطات تدريبات ليفربول قبل لقاء نوتنجهام فورست.. اضغط هنا أو شاهد الألبوم المرفق في الموضوع

