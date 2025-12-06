المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد صلاح: أتوقع أن ينتقدني جيمي كاراجر.. ولم أتحدث عن عروض السعودية

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:42 م 06/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أكد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أنه لم يتوقع أبدًا جلوسه على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة كاملة في مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وأشار صلاح في تصريحاته إلى النجم النرويجي إيرلينج هالاند، بجانب بعض اللاعبين الآخرين مثل هاري كين لاعب توتنهام السابق، فيما توقع أن يتعرض للانتقادات من قبل جيمي كاراجر أسطورة الريدز.


وقال صلاح في تصريحات عبر صحيفة ليفربول إيكو: "لا أعرف ماذا أقول، إنه أمر مضحك لم أصدقه، إنها نتيجة مخيبة للآمال لنا كفريق، استقبلنا أهدافًا سخيفة، لم أستطع مساعدة زملائي في الفريق لأني جالس على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "لم أصدق أنني جلست على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة، هذه هي المرة الثالثة على التوالي، أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي، أشعر بخيبة أمل كبيرة، لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، لقد وعدني النادي بالكثير في الصيف، الآن أنا على مقاعد البدلاء، لذا يمكنني القول إنهم لم يُوفوا بوعودهم".


تصريحات صلاح عن هالاند

وأشار صلاح في تصريحاته إلى النجم النرويجي هالاند، حيث قال: "أنا أحب هالاند كثيرًا لكنني صاحب الحذاء الذهبي في الموسم الأخير وفزت بالجائزة الموسم الماضي بعد تتويجي بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل: "أنا في ليفربول منذ سنوات عديدة وأعرف ما سيحدث وأتوقع أن ينتقدني جيمي كاراجر غدًا بعد التصريحات التي أدلى بها".

وعن عروض الدوري السعودي، قال: "لا أريد أن أتحدث عن أي عروض من السعودية لأن النادي سيأخذ الرد في تجاه مختلف، ولكني قدمت الكثير لهذا النادي وأحب جماهيره ولا أعرف ما هي خطوتي التالية".

وأتم: "أنا أسجل أهدافًا أكثر من أي شخص آخر في هذا الجيل منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي، هاري كين لم يسجل في عشر مباريات مع توتنهام، ربما سجل هدفًا أو هدفين وكان الجميع في وسائل الإعلام يشجعونه على التسجيل، الآن يقولون أنني يجب أن أجلس على مقاعد البدلاء".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح صلاح فريق ليفربول تصريحات محمد صلاح

