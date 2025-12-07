أحدثت تصريحات اللاعب المصري محمد صلاح التي أدلى بها عقب جلوسه احتياطيًا في مباراة تعادل ليفربول (3-3) مع ليدز يونايتد، مساء أمس السبت، الجدل حول العالم.

وألمح صلاح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بسبب انهيار علاقته مع الهولندي آرني سلوت الذي أبقى صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام وسندرلاند وليدز على الترتيب.

ماذا قالوا عن تصريحات صلاح ضد ليفربول؟

شن صلاح هجومًا على إدارة ليفربول بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات، مؤكدًا أنه سيودع الجماهير في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد ضد برايتون، دون أن يحسم مستقبله بصراحة، لكنه استدرك بأن الوضع الحالي يبقى غير مقبول أبدًا بالنسبة إليه.

وتسببت تصريحات صلاح في أزمة كبيرة داخل غرفة ملابس ليفربول.

وأشارت مصادر خاصة ليلا كورة إلى أن إدارة ليفربول قد تعاقب محمد صلاح على تصريحاته الأخيرة بالاستبعاد من الرحلة المقبلة، حيث يسافر الفريق الأول إلى ميلانو، لمواجهة إنتر في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي أبرز ردود أفعال اللاعبين السابقين على تصريحات صلاح التي أشعلت أزمة في ليفربول..

أوين: كان على صلاح أن يلتزم الصمت

اعتاد مايكل أوين بوصفه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي ليفربول الوقوف إلى جانب محمد صلاح في أزماته القليلة التي عاشها منذ وصوله صيف 2017، لكنه لم يكن معجبًا بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها صاحب الـ33 عامًا.

وكتب أوين عبر حسابه الشخصي على موقع إكس أو تويتر سابقًا: "أستطيع أن أتخيل شعور صلاح.. لقد حمل هذا الفريق للفترة طويلة وفاز بكل ما يمكن الفوز به، لكن في النهاية هذه لعبة جماعية، ولا يمكنك أن تقول علنًا ما قلته".

وأضاف: "ستذهب إلى أمم أفريقيا خلال أسبوع، ومن المؤكد أنه كان عليك أن تلتزم الصمت وأن تستمتع بتمثيل بلدك، وترى كيف ستكون الأوضاع عندما تعود".

سوتون: أحرج اللاعبين ولم يحترم المدرب

كان كريس سوتون الذي لعب في مسيرته مع الجيل الذهبي لبلاكبيرن روفرز ثم تشيلسي وأستون فيلا حادًا في انتقاداته لمحمد صلاح.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع إكس أو تويتر سابقًا: "تصرف محرج من صلاح لزملائه وعدم احترام لمدربه.. هو ليس مختلفًا عن أي لاعب آخر، وإذا انخفض مستواه كما حدث فعليه أن يقبل الجلوس على مقاعد البدلاء".

وأتم: "للأسف صلاح يعتقد أنه أكبر من أن يجلس احتياطيًا في ليفربول".

ميرفي: أسطورة حقيقية في ليفربول لكن سلوكه غير مناسب

لعب داني ميرفي بين صفوف ليفربول في الفترة من 1999 إلى 2004، ويعمل الآن محللًا تليفزيونيًا دائم الدعم لمحمد صلاح الذي قاد فريقه المفضل إلى تحقيق إنجازات فردية وجماعية على مدار سنوات طويلة.

وقال ميرفي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "صلاح يخلق مشاكل للفريق وللمدرب بسلوكه الحالي.. كل شيء أصبح يتمحور حوله، وهذا ليس الأسلوب الصحيح".

واستدرك: "صلاح سيلعب مجددًا، وسيخف الضغط.. أعتقد أن الجميع يريد له كأسطورة حقيقية أن يرحل بكرامة عن ليفربول، ربما في نهاية الموسم".