لابد أن تعتذر لسلوت.. أول تعليق من جيمي كاراجر على تصريحات محمد صلاح

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:52 م 07/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح

علق جيمي كاراجر، أسطورة فريق ليفربول، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محمد صلاح، بعد غيابه عن المشاركة في مباراة ليدز يوناتيد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات كاراجر عن محمد صلاح

وقال كاراجر في تصريحات نشرتها صحيفة أس الإسبانية: "صلاح أنت ملك مصر، وأفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أتفهم شعورك بالظلم، لكن الحقيقة مستواك كان سيئًا للغاية".

وأضاف: "هناك أساطير مثل كيني دالجليش وإيان راش لم يتصرفوا بهذه الطريقة التي تتصرف بها، أنت تتصرف بطفولية، لماذا تقول هذا الحديث الآن؟ عليك أن تخجل من نفسك وتعتذر لسلوت عن سلوكك".

ويأتي ذلك في ظل التصريحات التي أدلى بها صلاح بعد مباراة ليدز يونايتد، حيث لم يشارك اللاعب في اللقاء وجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة.

ويعد غياب صلاح عن المشاركة في المباراة هي المرة الثالثة له على التوالي في مسيرته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أكده صلاح في تصريحاته.

وأشار صلاح في تصريحاته إلى أن إدارة ليفربول لم توفي بوعدها معه، على الرغم من التأكيد له أثناء تجديد عقده بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في مباريات الريدز.

ولفت نجم ليفربول إلى أنه من المرجح أن تكون مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي هي الأخيرة له مع الريدز على ملعب أنفيلد، قبل الانضمام إلى بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح صلاح جيمي كاراجر فريق ليفربول

