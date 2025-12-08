وجه جيمي كاراجر أسطورة ليفربول الإنجليزي، انتقادات لاذعة تجاه النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد تصريحاته الأخيرة عقب مباراة ليدز يونايتد.

وأشار صلاح في تصريحاته إلى أن إدارة ليفربول لم توفي بوعدها معه، على الرغم من التأكيد له أثناء تجديد عقده بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في مباريات الريدز.

ولفت نجم ليفربول إلى أنه من المرجح أن تكون مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي هي الأخيرة له مع الريدز على ملعب أنفيلد، قبل الانضمام إلى بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

انتقاد كاراجر إلى صلاح

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان عارًا، وصفه البعض بأنه انفعال عاطفي، لكنني لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن توقف محمد صلاح في المنطقة المختلطة، وهو ما فعله أربع مرات خلال ثماني سنوات مع ليفربول، يكون مُدبرًا بينه وبين وكيله لإحداث أقصى ضرر ممكن وتعزيز مركزه".

وتابع: "لقد فعل ذلك قبل 12 شهرًا، وقد انتقدته في هذا البرنامج، لقد لعب على أوتار قلوب جماهير ليفربول".

وأكمل: "كان ليفربول في صدارة الدوري وقد سجل هدف الفوز في ساوثامبتون، كان ذلك هو الوقت المناسب للضغط على إدارة ليفربول".

وواصل كاراجر: "لذا لبقية الموسم، ستجدون لافتات بين الجماهير تقول أعطوا مو ماله".

وأضاف: "لقد اختار هذا الأسبوع أن يفعل هذا الآن وانتظر نتيجة سيئة، فقد استقبلوا هدفًا في اللحظة الأخيرة، يشعر مشجعو ليفربول والمدرب والنادي بأكمله، بأنهم في وضع سيء للغاية حاليًا، وقد اختار هذا الوقت لمهاجمة المدرب وربما محاولة إقالته".

وأردف: "هذا ما شعرتُ به حيال الأمر، لقد حاول صلاح أن يُلقي بالنادي تحت الحافلة مرتين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لقد ألقى بظهير ليفربول الأيمن تحت الحافلة لثماني سنوات".

وأكمل: "قبل انضمامه إلى ليفربول، كان محمد صلاح معروفًا بأنه الرجل الذي فشل في تشيلسي".

وأتم أسطورة ليفربول تصريحاته: "مع المدرب، عليه أن يبذل قصارى جهده لمساعدة النادي على إنهاء أسوأ سلسلة نتائج مر بها منذ خمسينيات القرن الماضي".