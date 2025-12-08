المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

1 0
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

2 1
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

0 1
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

2 1
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كاراجر مهاجما صلاح: ما فعله كان عارًا.. واختار هذا الوقت لمحاولة إقالة سلوت

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:15 م 08/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

وجه جيمي كاراجر أسطورة ليفربول الإنجليزي، انتقادات لاذعة تجاه النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد تصريحاته الأخيرة عقب مباراة ليدز يونايتد.

وأشار صلاح في تصريحاته إلى أن إدارة ليفربول لم توفي بوعدها معه، على الرغم من التأكيد له أثناء تجديد عقده بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في مباريات الريدز.

ولفت نجم ليفربول إلى أنه من المرجح أن تكون مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي هي الأخيرة له مع الريدز على ملعب أنفيلد، قبل الانضمام إلى بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

انتقاد كاراجر إلى صلاح

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن ما فعله بعد المباراة كان عارًا، وصفه البعض بأنه انفعال عاطفي، لكنني لا أعتقد ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن توقف محمد صلاح في المنطقة المختلطة، وهو ما فعله أربع مرات خلال ثماني سنوات مع ليفربول، يكون مُدبرًا بينه وبين وكيله لإحداث أقصى ضرر ممكن وتعزيز مركزه".

وتابع: "لقد فعل ذلك قبل 12 شهرًا، وقد انتقدته في هذا البرنامج، لقد لعب على أوتار قلوب جماهير ليفربول".

وأكمل: "كان ليفربول في صدارة الدوري وقد سجل هدف الفوز في ساوثامبتون، كان ذلك هو الوقت المناسب للضغط على إدارة ليفربول".

وواصل كاراجر: "لذا لبقية الموسم، ستجدون لافتات بين الجماهير تقول أعطوا مو ماله".

وأضاف: "لقد اختار هذا الأسبوع أن يفعل هذا الآن وانتظر نتيجة سيئة، فقد استقبلوا هدفًا في اللحظة الأخيرة، يشعر مشجعو ليفربول والمدرب والنادي بأكمله، بأنهم في وضع سيء للغاية حاليًا، وقد اختار هذا الوقت لمهاجمة المدرب وربما محاولة إقالته".

وأردف: "هذا ما شعرتُ به حيال الأمر، لقد حاول صلاح أن يُلقي بالنادي تحت الحافلة مرتين خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لقد ألقى بظهير ليفربول الأيمن تحت الحافلة لثماني سنوات".

وأكمل: "قبل انضمامه إلى ليفربول، كان محمد صلاح معروفًا بأنه الرجل الذي فشل في تشيلسي".

وأتم أسطورة ليفربول تصريحاته: "مع المدرب، عليه أن يبذل قصارى جهده لمساعدة النادي على إنهاء أسوأ سلسلة نتائج مر بها منذ خمسينيات القرن الماضي".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول صلاح كاراجر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تورينو

تورينو

2 1
ميلان

ميلان

49

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق تورينو على ميلان بهدفين مقابل هدف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg