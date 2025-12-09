المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
رغم أزمته مع ليفربول.. صلاح مرشح لجائزة أفضل شخصية رياضية في العالم 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:20 ص 09/12/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

ظهر اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن المرشحين لحصد جائزة أفضل شخصية رياضية حول العالم 2025، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، رغم أزمته الحالية مع نادي ليفربول.

ودخل صلاح في أزمة مع المدرب الهولندي آرني سلوت بعد أن أكد انهيار علاقته به تمامًا، عقب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، فيما خرج إلى وسائل الإعلام موجهًا انتقادات حادة إلى إدارة النادي، كما ألمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

صلاح مرشح لجائزة أفضل شخصية رياضية في 2025

أعدت شبكة BBC البريطانية قائمة من 6 مرشحين لحصد جائزة الشخصية الرياضية الأفضل بالعالم عام 2025، كما فتحت باب التصويت الجماهيري عبر موقعها الرسمي.

وينافس صلاح بوصفه لاعب كرة القدم الوحيد من فئة الرجال في قائمة المرشحين لجائزة أفضل شخصية رياضية في العالم 2025 كلًا من ماريوما كالدينتي (لاعبة كرة قدم)، تيرينس كراوفورد (ملاكم)، أرماند دوبلانتيز (لاعب قفز بالزانة)، سيدني ماكلافين ليفرون (عداءة)، شوهي أوتاني (لاعب بيسبول).

وكتبت عن صلاح: "النجم المصري قاد ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي مع تحطيم سلسلة من الأرقام القياسية.. أصبح أول لاعب في التاريخ يحقق الحذاء الذهبي وأفضل صانع لعب وأفضل لاعب في موسم واحد".

واستدركت بشأن الأزمة الحالية مع ليفربول: "أثار صلاح الجدل بتصريحاته الأخيرة عن شعوره بأن النادي (ألقى به تحت الحافلة) وأن علاقته بالمدرب قد انهارت".

وأدت تصريحات صلاح إلى استبعاد صاحب الـ33 عامًا من قائمة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا، لأسباب تأديبية.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

كأس العرب قطر 2025

