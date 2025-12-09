المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد استبعاده.. صلاح يتدرب منفردا في ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:40 م 09/12/2025
صلاح

محمد صلاح في أزمة مع إدارة ليفربول

ظهر اللاعب المصري محمد صلاح وحيدًا في مركز تدريبات نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء.

ويغيب صلاح عن مباراة ليفربول هذا المساء، عندما يحل فريق المدرب الهولندي آرني سلوت ضيفًا على إنتر في جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة السادسة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

صلاح يتدرب منفردا في ليفربول

اتخذ سلوت قرارًا مشتركًا مع إدارة ليفربول باستبعاد صلاح أمام إنتر، ردًا على تصريحات صاحب الـ33 عامًا التي وجه فيها انتقادات واسعة إلى المدرب والإدارة على حد سواء، وألمح خلالها إلى إمكانية رحيله قريبًا.

ونشر صلاح صورة عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي في إنستجرام، يظهر خلالها وحيدًا في صالة الألعاب الرياضية بمقر تدريبات ليفربول.

ويعيش صلاح أوقاتًا صعبة، بعد أن جلس على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، المسابقة التي سجل خلالها هذا الموسم 4 أهداف فقط.

وكان صلاح أكد في تصريحاته الأخيرة أنه سيودع الجماهير في المباراة المقبلة بأنفيلد أمام برايتون، قبل السفر إلى أمم أفريقيا، موضحًا أنها قد تكون مباراته الأخيرة مع ليفربول.

