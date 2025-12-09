دافع المصري أحمد المحمدي عن مواطنه محمد صلاح الذي تلقى انتقادات قاسية من الإنجليزي جيمي كاراجر عقب تصريحات اللاعب صاحب الـ33 عامًا ضد إدارة نادي ليفربول.

ودخل صلاح في أزمة مع المدرب الهولندي آرني سلوت بعد أن أكد انهيار علاقته به تمامًا، عقب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، فيما خرج إلى وسائل الإعلام موجهًا انتقادات حادة إلى إدارة النادي، كما ألمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

واتخذ ليفربول قرارًا باستبعاد صلاح من قائمة ليفربول ضد إنتر، لأسباب تأديبية.

المحمدي يرد على تصريحات كاراجر عن صلاح

وفي هذا السياق، شن كاراجر بوصفه لاعبًا سابقًا في ليفربول هجومه على محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

ورد المحمدي على تصريحات كاراجر عبر حسابه الشخصي على موقع إكس أو تويتر سابقًا: "أنت عار يا كاراجر.. صلاح أعاد كتابة قصته بالكامل من خلال العمل الجاد والتواضع والأداء العالي، لم يفشل في تشيلسي لأنه لم يحصل على فرصة من الأساس ثم ذهب إلى إيطاليا ليعيد بناء نفسه".

وأضاف: "صلاح انتقل إلى ليفربول ليصبح أسطورة في الدوري الإنجليزي، وأعظم لاعب في تاريخ مصر، وأحد أكثر المهاجمين ثباتًا في جيله".

وواصل تصريحاته: "صلاح حمل منتخب مصر على عاتقه لسنوات، وتأهل بالمنتخب إلى كأس العالم مرتين بعد غياب طويل.. صلاح استحق كل ما حققه".

قبل أن يختتم: "ليس غريبًا أن كريستيانو رونالدو تجاهلك أو أن ليونيل ميسي انتقدك أو أن جوزيه مورينيو قال إن مستواك أقل من المتوسط وأنك حتى لست ضمن أفضل ألف مدافع في الدوري الإنجليزي".