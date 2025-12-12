تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، مع قرب انطلاق الجولة 16 التي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وكانت النسخة الحالية من الدوري قد انطلقت في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت إقامة 15 جولة حتى الآن.

وتنطلق مباريات الجولة 16 غدا السبت، وتستمر حتى مساء الاثنين، حيث تتوزع المواجهات على 3 أيام.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي × إيفرتون - 5 مساء

ليفربول × برايتون - 5 مساء

بيرنلي × فولهام - 7:30 مساء

أرسنال × ولفرهامبتون - 10 مساء

الأحد 14 ديسمبر 2025

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 4 مساء

نوتنجهام فورست × توتنهام - 4 مساء

سندرلاند × نيوكاسل يونايتد - 4 مساء

وست هام × أستون فيلا - 4 مساء

برينتفورد × ليدز يونايتد - 6:30 مساء

الاثنين 15 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد × بورنموث - 10 مساء

