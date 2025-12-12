المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
(6 - 7)
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

2 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

2 1
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

جدول مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:03 م 12/12/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي الممتاز

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، مع قرب انطلاق الجولة 16 التي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وكانت النسخة الحالية من الدوري قد انطلقت في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت إقامة 15 جولة حتى الآن.

وتنطلق مباريات الجولة 16 غدا السبت، وتستمر حتى مساء الاثنين، حيث تتوزع المواجهات على 3 أيام.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي

السبت 13 ديسمبر 2025

تشيلسي × إيفرتون - 5 مساء

ليفربول × برايتون - 5 مساء

بيرنلي × فولهام - 7:30 مساء

أرسنال × ولفرهامبتون - 10 مساء

الأحد 14 ديسمبر 2025

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 4 مساء

نوتنجهام فورست × توتنهام - 4 مساء

سندرلاند × نيوكاسل يونايتد - 4 مساء

وست هام × أستون فيلا - 4 مساء

برينتفورد × ليدز يونايتد - 6:30 مساء

الاثنين 15 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد × بورنموث - 10 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg