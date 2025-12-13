المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صلاح بديلا في تشكيل ليفربول ضد برايتون في بريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:48 م 13/12/2025 تعديل في 03:53 م
محمد صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، ضمن قوام نادي ليفربول الذي سيواجه نظيره فريق برايتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد برايتون، ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ16 من منافسات بريميرليج.

ليفربول يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ضيفه برايتون بالمركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

تشكيل ليفربول

التشكيل الذي أعلنه أرني سلوت، يشهد تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة له قبل الانضمام لمنتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

بينما يأتي تشكيل ليفربول ضد برايتون في المباراة المقامة على ملعب آنفيلد، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط:ريان جرافنبرج، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي.

ويتواجد على دكة بدلاء ليفربول، كل من: مامارداشفيلي، وودمان، إيزاك، محمد صلاح، كييزا، روبرتسون، رامسي، نجوموها ولاكي.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون تشكيل ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg