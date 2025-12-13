يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، ضمن قوام نادي ليفربول الذي سيواجه نظيره فريق برايتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد برايتون، ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ16 من منافسات بريميرليج.

ليفربول يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد ضيفه برايتون بالمركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

تشكيل ليفربول

التشكيل الذي أعلنه أرني سلوت، يشهد تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة له قبل الانضمام لمنتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

بينما يأتي تشكيل ليفربول ضد برايتون في المباراة المقامة على ملعب آنفيلد، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط:ريان جرافنبرج، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي.

ويتواجد على دكة بدلاء ليفربول، كل من: مامارداشفيلي، وودمان، إيزاك، محمد صلاح، كييزا، روبرتسون، رامسي، نجوموها ولاكي.