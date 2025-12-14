فيفا يعلن.. موعد حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد حفل توزيع جوائز "ذا بيست" للأفضل لعام 2025.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة تضم 11 لاعبًا، يتنافسون للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025، خلال حفل جوائز ذا بيست. طالع التفاصيل

كما ينافس عمرو ناصر لاعب نادي الزمالك، على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025. طالع التفاصيل

موعد حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2025

وأكد "فيفا" في بيان رسمي، أنه سيُكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" خلال حفلٍ خاص يُقام في الدوحة بقطر، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأشار "فيفا" في بيانه، إلى أنه قبل نهائي كأس إنتركونتينتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنجو على استاد أحمد بن علي، سيتم الإعلان عن أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2025 خلال عشاء احتفالات فيفا 2025 الذي يُقام في الدوحة.

وقبل ذلك، سيتم الإعلان عن أفضل الجماهير، وأفضل حراس المرمى، وأفضل الأهداف عبر مقاطع فيديو رقمية على منصات فيفا ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الكشف عن الفائز بجائزة فيفا للّعب النظيف.

وسيحضر حفل العشاء نحو 800 ضيف، من بينهم رئيس فيفا، وأعضاء مجلس فيفا، وأساطير فيفا، وممثلو الاتحادات الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من السفراء المحليين والإقليميين ورواد اللعبة.