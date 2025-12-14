المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 0
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

فيفا يعلن.. موعد حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:02 م 14/12/2025
ذا بيست

ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد حفل توزيع جوائز "ذا بيست" للأفضل لعام 2025.

ويتواجد محمد صلاح ضمن قائمة تضم 11 لاعبًا، يتنافسون للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025، خلال حفل جوائز ذا بيست. طالع التفاصيل

كما ينافس عمرو ناصر لاعب نادي الزمالك، على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2025. طالع التفاصيل

موعد حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2025

وأكد "فيفا" في بيان رسمي، أنه سيُكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" خلال حفلٍ خاص يُقام في الدوحة بقطر، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأشار "فيفا" في بيانه، إلى أنه قبل نهائي كأس إنتركونتينتال 2025 بين باريس سان جيرمان وفلامنجو على استاد أحمد بن علي، سيتم الإعلان عن أفضل لاعبي ومدربي العالم لعام 2025 خلال عشاء احتفالات فيفا 2025 الذي يُقام في الدوحة.

وقبل ذلك، سيتم الإعلان عن أفضل الجماهير، وأفضل حراس المرمى، وأفضل الأهداف عبر مقاطع فيديو رقمية على منصات فيفا ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الكشف عن الفائز بجائزة فيفا للّعب النظيف.

وسيحضر حفل العشاء نحو 800 ضيف، من بينهم رئيس فيفا، وأعضاء مجلس فيفا، وأساطير فيفا، وممثلو الاتحادات الأعضاء من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من السفراء المحليين والإقليميين ورواد اللعبة.

محمد صلاح فيفا ذا بيست

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

33

تسلل على إسماعيلا سارا لاعب كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg