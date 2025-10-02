المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

30 31
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

4 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

2 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

1 1
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3 1
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

1 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 2
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاسبريني يعلق على هزيمة روما أمام ليل: ثلاث ركلات جزاء ضائعة لا تُنسى

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:05 م 02/10/2025
جاسبريني

جيان بييرو جاسبريني

تلقى نادي روما صدمة قوية في الأولمبيكو بعد خسارته أمام ليل الفرنسي بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الدوري الأوروبي، بعد أن كان هدف أرنار هارالدسون المبكر كافياً لحسم المباراة.

وقد أصبحت هذه المباراة عالقة في ذهن جماهير روما بسبب إهدار الفريق لثلاث ركلات جزاء متتالية، حيث فشل أوزر دوفبيك وماتياس سولي في التسجيل بعد سلسلة الركلات المعادة.

جاسبريني: لم أشاهد من قبل ثلاث ركلات جزاء ضائعة بهذه الطريقة

في تصريحات لسكاي سبورت وموقع توتو ميركاتو ويب، عبر جيان بييرو جاسبريني، مدرب روما، عن صدمته من الفرص الضائعة: "لم يسبق لي أن أهدر ثلاث ركلات جزاء في نفس الموقف. تأخرنا مبكرًا، مما أتاح لهم أفضل الظروف، روما رغم بعض الأخطاء الفنية، لعب بحماس وإيقاع حتى النهاية".

وأضاف بشأن حادثة ركلة الجزاء الغريبة: "كان الأمر فريدًا ومصادفة تقريبًا، لكنه أثر على النتيجة. الفريق بذل جهدًا كبيرًا بروح معنوية عالية."

التركيز على الإيجابيات رغم الخسارة

رغم الخسارة، شدد جاسبريني على الأداء الإيجابي للفريق: "في الشوط الثاني، حافظنا على استمرارية هجومنا، كانوا سريعين وفنيين، لكننا تحلينا بالروح القتالية والقوة، علينا أن نرتكب أخطاء أقل، لكن من المهم التركيز على الجوانب الإيجابية."

وأكد أن الدوري الأوروبي، الذي يتضمن ثماني مباريات قبل مرحلة الإقصاء المباشر، يمنح الفريق فرصة للتعافي ومواصلة التركيز حتى النهاية.

التعامل مع الضغط النفسي والإصابات

وعن الجانب النفسي للاعبين بعد الإخفاقات، قال جاسبريني: "نحن رياضيون، الأخطاء واردة، لكن لا مجال لليأس، لحسن الحظ نلعب كل ثلاثة أيام، فنتجاوز التحديات بسرعة".

أما فيما يخص الإصابات، فأوضح: "سنرى غدًا، لكن لا أعتقد أن ديبالا سيتعافى بعد".

روما روما ليل الدوري الأوروبي جاسبريني روما ضد ليل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات