تلقى نادي روما صدمة قوية في الأولمبيكو بعد خسارته أمام ليل الفرنسي بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الدوري الأوروبي، بعد أن كان هدف أرنار هارالدسون المبكر كافياً لحسم المباراة.

وقد أصبحت هذه المباراة عالقة في ذهن جماهير روما بسبب إهدار الفريق لثلاث ركلات جزاء متتالية، حيث فشل أوزر دوفبيك وماتياس سولي في التسجيل بعد سلسلة الركلات المعادة.

جاسبريني: لم أشاهد من قبل ثلاث ركلات جزاء ضائعة بهذه الطريقة

في تصريحات لسكاي سبورت وموقع توتو ميركاتو ويب، عبر جيان بييرو جاسبريني، مدرب روما، عن صدمته من الفرص الضائعة: "لم يسبق لي أن أهدر ثلاث ركلات جزاء في نفس الموقف. تأخرنا مبكرًا، مما أتاح لهم أفضل الظروف، روما رغم بعض الأخطاء الفنية، لعب بحماس وإيقاع حتى النهاية".

وأضاف بشأن حادثة ركلة الجزاء الغريبة: "كان الأمر فريدًا ومصادفة تقريبًا، لكنه أثر على النتيجة. الفريق بذل جهدًا كبيرًا بروح معنوية عالية."

التركيز على الإيجابيات رغم الخسارة

رغم الخسارة، شدد جاسبريني على الأداء الإيجابي للفريق: "في الشوط الثاني، حافظنا على استمرارية هجومنا، كانوا سريعين وفنيين، لكننا تحلينا بالروح القتالية والقوة، علينا أن نرتكب أخطاء أقل، لكن من المهم التركيز على الجوانب الإيجابية."

وأكد أن الدوري الأوروبي، الذي يتضمن ثماني مباريات قبل مرحلة الإقصاء المباشر، يمنح الفريق فرصة للتعافي ومواصلة التركيز حتى النهاية.

التعامل مع الضغط النفسي والإصابات

وعن الجانب النفسي للاعبين بعد الإخفاقات، قال جاسبريني: "نحن رياضيون، الأخطاء واردة، لكن لا مجال لليأس، لحسن الحظ نلعب كل ثلاثة أيام، فنتجاوز التحديات بسرعة".

أما فيما يخص الإصابات، فأوضح: "سنرى غدًا، لكن لا أعتقد أن ديبالا سيتعافى بعد".