أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقًا رسميًا بعد مشاركة الجزائري رشيد غزال مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مباراة أمام أوتريخت الهولندي، رغم عدم أحقيته في اللعب ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وشارك الجناح الجزائري البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سبق له اللعب في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في فوز ليون خارج أرضه على أوتريخت بهدف نظيف خلال الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

لكن تقارير فرنسية كشفت أن غزال لم يكن مؤهلًا للمشاركة في المباراة وفقًا للوائح البطولة.

بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي

صحيفة لو دوفيني ليبري الفرنسية نشرت بيانًا صادرًا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جاء فيه: "نؤكد أنه وفقًا للمادة 31 من لوائح مسابقة الدوري الأوروبي، فإن اللاعب رشيد غزال غير مؤهل للمشاركة في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي حتى فترة التسجيل التالية".

وأضاف: "تم إبلاغ النادي بذلك، كما تمت إزالة اللاعب من قائمة الفريق قبل مواجهة نادي سالزبورج".

وأوضح البيان أن نادي أوتريخت تقدم بشكوى رسمية بعد المباراة التي شهدت مشاركة غزال، ما دفع اليويفا لفتح تحقيق تأديبي لا يزال جاريًا حتى الآن.

ليون قد ينجو من العقوبة

وبحسب التقارير، فإن نادي ليون من غير المتوقع أن يتعرض لعقوبة، وذلك لأسباب تتعلق بالمسؤولية الإدارية داخل الاتحاد الأوروبي.

السبب الأول يعود إلى أن اليويفا نفسه ارتكب خطأ في عملية تسجيل اللاعب، إذ لم يتم تحديث حالته بشكل صحيح قبل المباراة.

أما السبب الثاني، فيرتبط بنادي أوتريخت، الذي فشل في تقديم استئنافه خلال 24 ساعة من نهاية اللقاء، وهو الإجراء المطلوب قانونيًا للطعن في نتيجة المباراة.