المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
النجمة

النجمة

0 1
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 1
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

1 0
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 2
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مفاجأة في الدوري الأوروبي.. يويفا يعترف بخطأ إداري وراء إشراك غزال مع ليون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:29 م 23/10/2025
رشيد غزال

الجزائري رشيد غزال

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقًا رسميًا بعد مشاركة الجزائري رشيد غزال مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مباراة أمام أوتريخت الهولندي، رغم عدم أحقيته في اللعب ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وشارك الجناح الجزائري البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سبق له اللعب في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في فوز ليون خارج أرضه على أوتريخت بهدف نظيف خلال الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

لكن تقارير فرنسية كشفت أن غزال لم يكن مؤهلًا للمشاركة في المباراة وفقًا للوائح البطولة.

بيان رسمي من الاتحاد الأوروبي

صحيفة لو دوفيني ليبري الفرنسية نشرت بيانًا صادرًا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جاء فيه: "نؤكد أنه وفقًا للمادة 31 من لوائح مسابقة الدوري الأوروبي، فإن اللاعب رشيد غزال غير مؤهل للمشاركة في مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي حتى فترة التسجيل التالية".

وأضاف: "تم إبلاغ النادي بذلك، كما تمت إزالة اللاعب من قائمة الفريق قبل مواجهة نادي سالزبورج".

وأوضح البيان أن نادي أوتريخت تقدم بشكوى رسمية بعد المباراة التي شهدت مشاركة غزال، ما دفع اليويفا لفتح تحقيق تأديبي لا يزال جاريًا حتى الآن.

ليون قد ينجو من العقوبة

وبحسب التقارير، فإن نادي ليون من غير المتوقع أن يتعرض لعقوبة، وذلك لأسباب تتعلق بالمسؤولية الإدارية داخل الاتحاد الأوروبي.

السبب الأول يعود إلى أن اليويفا نفسه ارتكب خطأ في عملية تسجيل اللاعب، إذ لم يتم تحديث حالته بشكل صحيح قبل المباراة.

أما السبب الثاني، فيرتبط بنادي أوتريخت، الذي فشل في تقديم استئنافه خلال 24 ساعة من نهاية اللقاء، وهو الإجراء المطلوب قانونيًا للطعن في نتيجة المباراة.

الدوري الأوروبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أولمبيك ليون أوتريخت رشيد غزال يويفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
روما

روما

0 2
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

31

تبديل لصالح روما .. دخول ستيفان الشعراوي وخروج جان زيولكوفسكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
النجمة

النجمة

0 1
أهلي جدة

أهلي جدة

70

هجمة لصالح النجمة وعرضية أرضية مرت من أمام دفاع أهلي جدة ثم عرضية جديدة من الجانب الأيسر أنتهت برأسية قوية خرجت أعلى مرمى ميندي إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة