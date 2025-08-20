المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مالي تتأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت بالفوز على كوت ديفوار

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:55 م 20/08/2025
مالي

منتخب مالي لكرة السلة

حسم منتخب مالي تأهله إلى نصف نهائي بطولة الأفروباسكت بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة 102-96.

منتخب مالي كان قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما انتصر على نظيره الغيني بنتيجة 70-67، أما منتخب كوت ديفوار فصعد بعدما تأهل من دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

بحسب نظام الأفروباسكت، تصعد المنتخبات الأربعة التي تصدرت في دور المجموعات مباشرة إلى ربع النهائي، فيما تتنافس 8 منتخبات أخرى، احتلت المركزين الثاني والثالث في مجموعاتها، على البطاقات المتبقية في ملحق فاصل، يقام من مواجهة واحدة.

وفي نسخة 2025، وصلت منتخبات مصر وأنجولا ونيجيريا كوت ديفوار مباشرة إلى دور الثمانية.

وبهذه النتيجة، يلعب منتخب مالي مع الفائز من نيجيريا والسنغال في الدور نصف النهائي للمسابقة.

موعد مباراة مصر ضد الكاميرون في ربع النهائي الأفروباسكت

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الكاميرون في الدور ربع النهائي من بطولة الأفروباسكت، بعد أن تصدر الفراعنة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 77-68.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

