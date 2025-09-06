أفشة: الانسجام سيزيد مع الوقت.. وبطولة كأس العرب مهمة

تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن الفوز أمام نظيره تونس وديًا في المباراة التي جمعت بينهما وأقيمت أحداثها على ملعب هيئة قناة السويس.

وتفوق منتخب مصر أمام نظيره تونس بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد مجدي أفشة، في المباراة الودية التي جرت ضمن تحضيرات الفراعنة استعدادًا للمشاركة في كأس العرب.

الاختبار الأول قبل كأس العرب.. أفشة يقود منتخب مصر لفوز ودي على تونس

تصريحات أفشة

استهل محمد مجدي أفشة، حديثه عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الحمد لله الكرة وصلت لي من مروان حمدي بشكل جيد، وسبق لنا وأن لعبنا سويًا ومع الوقت سيزيد الانسجام بشكل أكبر وأبارك للاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر والجماهير".

وأضاف لاعب الأهلي: "بطولة العرب مهمة وسبق لي وأن شاركت بها والبطولة تقام في قطر أحد أفضل البلاد تنظيمًا للبطولات وجيدة من حيث الأجواء والملاعب، وإذا كان لدي النصيب في المشاركة فهدفنا حصد اللقب".

وأتم اللاعب حديثه: "جماهير الإسماعيلية هم أصل الكرة في مصر، هم البرازيل وأنا أحب الإسماعيلية وهم يحبون الكرة وما فعلوه بمساندة المنتخب اليوم أمر طبيعي وأشكرهم على مساندتهم ووجودهم مهم".

قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر

مصر في كأس العرب

أسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من البطولة، والتي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وتقام منافسات كأس العرب في قطر خلال الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.