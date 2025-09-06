المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أفشة: الانسجام سيزيد مع الوقت.. وبطولة كأس العرب مهمة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:01 م 06/09/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة

تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن الفوز أمام نظيره تونس وديًا في المباراة التي جمعت بينهما وأقيمت أحداثها على ملعب هيئة قناة السويس.

وتفوق منتخب مصر أمام نظيره تونس بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد مجدي أفشة، في المباراة الودية التي جرت ضمن تحضيرات الفراعنة استعدادًا للمشاركة في كأس العرب.

الاختبار الأول قبل كأس العرب.. أفشة يقود منتخب مصر لفوز ودي على تونس

تصريحات أفشة

استهل محمد مجدي أفشة، حديثه عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الحمد لله الكرة وصلت لي من مروان حمدي بشكل جيد، وسبق لنا وأن لعبنا سويًا ومع الوقت سيزيد الانسجام بشكل أكبر وأبارك للاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر والجماهير".

وأضاف لاعب الأهلي: "بطولة العرب مهمة وسبق لي وأن شاركت بها والبطولة تقام في قطر أحد أفضل البلاد تنظيمًا للبطولات وجيدة من حيث الأجواء والملاعب، وإذا كان لدي النصيب في المشاركة فهدفنا حصد اللقب".

وأتم اللاعب حديثه: "جماهير الإسماعيلية هم أصل الكرة في مصر، هم البرازيل وأنا أحب الإسماعيلية وهم يحبون الكرة وما فعلوه بمساندة المنتخب اليوم أمر طبيعي وأشكرهم على مساندتهم ووجودهم مهم".

قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر

مصر في كأس العرب

أسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من البطولة، والتي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وتقام منافسات كأس العرب في قطر خلال الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر منتخب تونس كأس العرب محمد مجدي أفشة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/fifa-arab-cup/2966/news/522586/أفشة-الانسجام-سيزيد-مع-الوقت-وبطولة-كأس-العرب-مهمة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"أفشة: الانسجام سيزيد مع الوقت.. وبطولة كأس العرب مهمة", "alternativeHeadline":"أفشة: الانسجام سيزيد مع الوقت.. وبطولة كأس العرب مهمة", "description": "تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن الفوز أمام نظيره تونس وديًا في المباراة التي جمعت بينهما وأقيمت أحداثها على ملعب هيئة قناة السويس. ", "articleSection": "كأس العرب", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/544901486-810757254639903-972726833506693876-n2025_9_6_22_50.webp", "keywords": "محمد مجدي أفشة-منتخب مصر-منتخب تونس-كأس العرب", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/fifa-arab-cup/2966/news/522586/أفشة-الانسجام-سيزيد-مع-الوقت-وبطولة-كأس-العرب-مهمة", "articleBody": "تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن الفوز أمام نظيره تونس وديًا في المباراة التي جمعت بينهما وأقيمت أحداثها على ملعب هيئة قناة السويس.وتفوق منتخب مصر أمام نظيره تونس بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد مجدي أفشة، في المباراة الودية التي جرت ضمن تحضيرات الفراعنة استعدادًا للمشاركة في كأس العرب.الاختبار الأول قبل كأس العرب.. أفشة يقود منتخب مصر لفوز ودي على تونستصريحات أفشةاستهل محمد مجدي أفشة، حديثه عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الحمد لله الكرة وصلت لي من مروان حمدي بشكل جيد، وسبق لنا وأن لعبنا سويًا ومع الوقت سيزيد الانسجام بشكل أكبر وأبارك للاعبين والجهاز الفني لمنتخب مصر والجماهير".وأضاف لاعب الأهلي: "بطولة العرب مهمة وسبق لي وأن شاركت بها والبطولة تقام في قطر أحد أفضل البلاد تنظيمًا للبطولات وجيدة من حيث الأجواء والملاعب، وإذا كان لدي النصيب في المشاركة فهدفنا حصد اللقب".وأتم اللاعب حديثه: "جماهير الإسماعيلية هم أصل الكرة في مصر، هم البرازيل وأنا أحب الإسماعيلية وهم يحبون الكرة وما فعلوه بمساندة المنتخب اليوم أمر طبيعي وأشكرهم على مساندتهم ووجودهم مهم".قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبرمصر في كأس العربأسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من البطولة، والتي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.وتقام منافسات كأس العرب في قطر خلال الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/6/544901486-810757254639903-972726833506693876-n2025_9_6_22_50.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 06T23:01: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-06T23:01:31+03:00", "datePublished" : "2025-09-06T23:01:00+03:00" }