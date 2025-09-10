أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر بالموعد النهائي لتقديم القوائم.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، على أن تكون هناك مباريات تأهيلية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب، خطابًا رسميًا طالبهم من خلاله بضرورة إرسال قوائم المنتخبات يوم 20 نوفمبر وهو آخر موعد لتسليم القوائم النهائية.

كما أكد فيفا أنه سيتم تقديم قوائم أولية للمنتخبات المشاركة خلال شهر أكتوبر المقبل، تضم اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية أيضًا.

وتضم مجموعة مصر كلا من: "الأردن، الإمارات، بالإضافة للفائز من مباراة التصفيات بين الكويت وموريتانيا".

على أن تكون مباراة منتخب مصر الأولى في دور المجموعات، ضد المتأهل من منتخبي الكويت وموريتانيا.

مجموعات كأس العرب 2025 بالكامل، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

جوائز كأس العرب

تبلغ إجمالي الجوائز المالية للنسخة المقبلة من كأس العرب، حوالي 36.5 ملايين دولار.

وأسفرت القرعة على أن المباراة الافتتاحية ستجمع بين منتخب قطر ضد الفائز من لقاء التصفيات بين فلسطين وليبيا، يوم 1 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر الثاني

وكان اتحاد الكرة قد قرر مشاركة منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان، في بطولة كأس العرب 2025.

ونجح حلمي طولان في خوض مباراتين وديتين لمنتخب مصر الثاني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وانتصر على منتخب تونس وديا مرتين بنتيجة 1-0 و3-0 في تجربتين وديتين أفادت الجهاز الفني قبل البطولة المقبلة.