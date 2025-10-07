استعدادات كأس العرب.. ودية مصر والمغرب بدون جمهور

يواصل منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان استعداداته لمواجهة المغرب وديًا يوم التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن ودية مصر والمغرب ستقام بملعب البشير بالمحمدية يوم الخميس المقبل.

وأضافت أن منتخب "الرديف" للمغرب الذي يقوده طارق السكتيوي سيواجه مصر بدون حضور جماهيري، أي أن اللقاء سيقام أمام مدرجات فارغة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

ويضم منتخب "الرديف" للمغرب الثلاثي أشرف بنشرقي (الأهلي)، محمود بنتايك (الزمالك)، ووليد الكرتي (بيراميدز).

قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب في معسكر أكتوبر:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ، مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف