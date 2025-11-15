المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رجب نبيل: اللاعبون كانوا رجالًا أمام الجزائر.. ونسعى للظهور بشكل جيد في كأس العرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:17 م 15/11/2025
رجب نبيل

رجب نبيل

تحدث رجب نبيل، لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن الفوز أمام الجزائر في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين، أمس الجمعة.

وتفوق منتخب مصر المشارك في كأس العرب، على نظيره الجزائر بنتيجة (3-2)، في المباراة الودية التي أقيمت على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وسجل رجب نبيل الهدف الثاني لصالح منتخب مصر، ليعيد الفراعنة إلى اللقاء محافظًا على آمالهم قبل أن يسجل حسام حسن في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

تصريحات رجب نبيل

استهل رجب نبيل، لاعب منتخب مصر، تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "أشكر الله على كرمه بالهدف الذي سجلته، منتخب الجزائر كبير وحامل للقب كأس العرب، واليوم كل اللاعبين كانوا رجالًا".

وأضاف لاعب سيراميكا كليوباترا: "كنا نرغب في تحقيق الفوز لأن المواجهة هي تحضير لكأس العرب وإن شاء الله نقدم أداء جيد خلال البطولة".

وواصل: "لم أتواجد خلال الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أنني كنت أشعر بالضيق وعندما جاءت الفرصة تمسكت بها ودعوت الله أن أثبت نفسي".

وأتم رجب نبيل حديثه: "الفريق على مستوى مهاري وتكتيكي مميز، والكل يرغب في تحقيق شيء جيد في البطولة".

 

 

 

 

مصر- ب
مصر- ب
أخبار إحصائيات
منتخب مصر سيراميكا كليوباترا رجب نبيل

