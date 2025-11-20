أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في كأس العرب 2025.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي نادي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش، بينما اختار من الأهلي ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ومحمد شريف.

كما اعتمد في خط الوسط على الثنائي صاحب الخبرات الكبيرة عمرو السولية ومحمد النني بجانب أكرم توفيق الذي تواجد في معسكر منتخب مصر الثاني الأخير.

وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد بسام، محمد عواد، علي لطفي.

في الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، هادي رياض، محمود حمدي الونش، رجب نبيل، ياسين مرعي.

في الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، مصطفى سعد ميسي، ميدو جابر، إسلام عيسى.

في الهجوم: مصطفى شلبي، محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في كأس العرب 16 منتخباً من العالم العربي يتنافسون من أجل الفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة في عام 2021.

قرعة كأس العرب

وجاءت مجموعات كأس العرب 2025 بالكامل، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

أبو ظبي تنقل كأس العرب

وسبق وأعلنت قنوات أبو ظبي الإماراتية، نقل بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر بجانب قنوات بي إن سبورتس.