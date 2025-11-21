أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في كأس العرب 2025.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي نادي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش، بينما اختار من الأهلي ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ومحمد شريف.

كما اعتمد في خط الوسط على الثنائي صاحب الخبرات الكبيرة عمرو السولية ومحمد النني بجانب أكرم توفيق الذي تواجد في معسكر منتخب مصر الثاني الأخير.

الفارق بين قائمة المنتخب الثاني لكأس العرب 2025 ومعسكر نوفمبر:

وتبين من خلال القائمة المعلنة أن حلمي طولان استبعد 7 لاعبين وضم 3 لاعبين جدد للقائمة.

وكان منتخب مصر قد التقى مع منتخب الجزائر وديا في معسكر نوفمبر الأخير، انتصر في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية دون أهداف.

وبالمقارنة بين القائمتين اتضح التالي:

استبعاد كلا من: "الحارس محمود جاد، وعمر فايد وأحمد سامي من الدفاع، محمد مسعد وأحمد ربيع من الوسط، وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي وأحمد عاطف قطة من الهجوم".

بينما ضم كلا من: "رجب نبيل في الدفاع، ميدو جابر من الوسط، وحسام حسن وأحمد عاطف من الهجوم".

يُشار إلى أن حلمي طولان كان قد استبعد جميع لاعبي بيراميدز من المعسكر الماضي بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، وبالتالي يغيبون عن البطولة.

أما ياسين مرعي كان قد استبعد أيضًا من المعسكر الماضي للإصابة وتم استدعاء رجب نبيل بدلا منه، أما سبب غياب عمر فايد يعود لعدم موافقة ناديه الانضمام للمنتخب الوطني.

كما انضم حسام حسن وأحمد عاطف للمعسكر الماضي بعد استبعاد ثنائي الهجوم أحمد عاطف قطة ومروان حمدي لاعبا بيراميدز.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في كأس العرب 16 منتخباً من العالم العربي يتنافسون من أجل الفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة في عام 2021.

