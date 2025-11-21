المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استبعاد 8 لاعبين واستدعاء 4 نجوم.. ما الاختلاف بين قائمة طولان لنوفمبر وكأس العرب؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:06 ص 21/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني - صورة أرشيفية

أعلن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في كأس العرب 2025.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي نادي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش، بينما اختار من الأهلي ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ومحمد شريف.

كما اعتمد في خط الوسط على الثنائي صاحب الخبرات الكبيرة عمرو السولية ومحمد النني بجانب أكرم توفيق الذي تواجد في معسكر منتخب مصر الثاني الأخير.

للتعرف على القائمة بالكامل اضغط هنا

الفارق بين قائمة المنتخب الثاني لكأس العرب 2025 ومعسكر نوفمبر:

وتبين من خلال القائمة المعلنة أن حلمي طولان استبعد 7 لاعبين وضم 3 لاعبين جدد للقائمة.

وكان منتخب مصر قد التقى مع منتخب الجزائر وديا في معسكر نوفمبر الأخير، انتصر في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية دون أهداف.

وبالمقارنة بين القائمتين اتضح التالي:

استبعاد كلا من: "الحارس محمود جاد، وعمر فايد وأحمد سامي من الدفاع، محمد مسعد وأحمد ربيع من الوسط، وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي وأحمد عاطف قطة من الهجوم".

بينما ضم كلا من: "رجب نبيل في الدفاع، ميدو جابر من الوسط، وحسام حسن وأحمد عاطف من الهجوم".

يُشار إلى أن حلمي طولان كان قد استبعد جميع لاعبي بيراميدز من المعسكر الماضي بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، وبالتالي يغيبون عن البطولة.

أما ياسين مرعي كان قد استبعد أيضًا من المعسكر الماضي للإصابة وتم استدعاء رجب نبيل بدلا منه، أما سبب غياب عمر فايد يعود لعدم موافقة ناديه الانضمام للمنتخب الوطني.

كما انضم حسام حسن وأحمد عاطف للمعسكر الماضي بعد استبعاد ثنائي الهجوم أحمد عاطف قطة ومروان حمدي لاعبا بيراميدز.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في كأس العرب 16 منتخباً من العالم العربي يتنافسون من أجل الفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة في عام 2021.

قائمة كأس العرب

قائمة شهر نوفمبر

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
حلمي طولان شهر نوفمبر كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg