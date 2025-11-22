أكدت تقارير أن منتخب الإمارات، سيشارك بالقوام الرئيسي له خلال منافسات بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويتنافس في كأس العرب 16 منتخبًا، تجتمع آمالهم في البحث عن تحقيق الفوز بلقب البطولة، التي تحتضنها قطر للمرة الثانية على التوالي، بعد استضافة مميزة خطفت أنظار الجميع في عام 2021.

وتقرر أن يشارك منتخب مصر في منافسات كأس العرب، تحت قيادة المدرب حلمي طولان، ويتواجد الفراعنة في المجموعة الثالثة، رفقة الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

منتخب الإمارات بالقوام الرئيسي في كأس العرب

كشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، في منشور عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "X" عن مشاركة المنتخب الإماراتي في كأس العرب بالقوام الرئيسي.

وتقرر أن يبدأ منتخب الإمارات معسكره في دبي، يوم الأربعاء المقبل، على أن يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة الاتحاد، الآتي: "منتخبنا الوطني لكرة القدم يشارك بالفريق الأساسي في كأس العرب التي تستضيفها قطر مطلع ديسمبر المقبل، على أن يبدأ "الأبيض" معسكره في دبي الأربعاء المقبل، ويغادر إلى الدوحة الجمعة لخوض البطولة".

وأبعدت بعض المنتخبات المشاركة في كأس العرب، خاصة الأفريقية، القوام الرئيسي عن التواجد في البطولة، بسبب اقتراب منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب والتي ستنطلق في شهر ديسمبر المقبل.