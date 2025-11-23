المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمشاركة منتخب مصر.. "جحا" التميمة الرسمية لكأس العرب 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:59 م 23/11/2025
جحا

جحا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر، عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر في قطر.

التميمة الرسمية لكأس العرب 2025

تم الكشف عن شخصية "جحا" كتميمة رسمية لبطولة كأس العرب، تكريمًا لأسطورة أدبية عربية.

وقال بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التميمة: "غالبًا ما يصور جحا كرجل أخرق وبطيء الفهم يجد نفسه في مواقف كوميدية نتيجة تصرفاته الغريبة، وتمثل هذه الشخصية الأيقونية التراث الشعبي الغني للمنطقة، وتتميز الحكايات التي تحكي عن جحا، والتي تحظى بشعبية كبيرة عبر الأجيال في العالم العربي، دائمًا بخاتمة تكشف عن حكمة عميقة".

وأضاف بيان فيفا: "الآن، سيُحيي البطل الشعبي المحبوب شخصيته على أرض الواقع، منضمًا إلى فعاليات كأس العرب لهذا العام، الذي سيجمع عشاق كرة القدم العرب للاحتفال الفريد بثقافة المنطقة النابضة بالحياة وشغفهم المشترك بكرة القدم".

وسيكون أمام 16 فريقًا فرصة للتتويج باللقب في المرحلة النهائية، وقد ضمنت 9 فرق أماكنها تلقائيًا بفضل مراكزها في تصنيف فيفا للمنتخبات الرجال، فيما ستتنافس 14 دولة أخرى على سبعة مقاعد متبقية من خلال سلسلة مواجهات تأهيلية من مباراة واحدة، ستقام في قطر يومي 25 و26 نوفمبر.

ويتواجد منتخب مصر في بطولة كأس العرب على رأس المجموعة الثالثة بجانب الأردن والإمارات، والفريق المتأهل من بين منتخبي الكويت وموريتانيا.

ويتولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025.

مصر الثاني
مصر الثاني
منتخب مصر كأس العرب 2025 جحا

