أعلن نادي بيراميدز، الموافقة على انضمام لاعبه وليد الكرتي، إلى صفوف منتخب المغرب، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العرب 2025.

منتخب المغرب يقع في المجموعة الثانية، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، إلى جانب منتخبات: جزر القمر، عمان والسعودية، حيث تقام المسابقة خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

وليد الكرتي ينضم لمنتخب المغرب

وأوضح بيراميدز في بيان عبر مركزه الإعلامي، أنه انطلاقًا من العلاقات الطيبة التي تربطه بمختلف الأندية والاتحادات الوطنية العربية، وتلبية لطلب الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن وليد الكرتي، وافقت إدارة النادي على انضمام اللاعب إلى صفوف المنتخب المغربي المشارك في كأس العرب للمنتخبات بقطر.

أضاف البيان أن قرار بيراميدز جاء بالموافقة على انضمام الكرتي للمنتخب المغربي، على الرغم من ارتباط الفريق بمباراتين في الدوري المصري الممتاز يومي 3 و6، وفي ظل غيابات عديدة يعاني منها الفريق، انطلاقًا من العلاقات الطيبة التي تربطه بجميع المنتخبات العربية، وبما يضمن الحفاظ على تحقيق مصالح الطرفين.

ومن المقرر أن يصل وليد الكرتي خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عودته من زامبيا مع بعثة بيراميدز، عقب سماح إدارة النادي بالتحاقه ببعثة الفريق المغربي في كأس العرب.

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العرب 2025، بعد غد الثلاثاء، بمواجهة نظيره جزر القمر، في مواجهة تنطلق بحلول الساعة 2 مساءً.

ثم يلتقي منتخب المغرب مع منتخب عمان، مساء يوم الجمعة المقبل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العرب، يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، مع نظيره منتخب السعودية.