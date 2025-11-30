المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أحمد حسن: حلمي طولان قبّل رأس عاطف.. وسيعود إلى مصر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:22 م 30/11/2025
أحمد حسن

أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أنه فوجئ بتصريحات أحمد عاطف مهاجم الفراعنة بشان استبداله بمروان حمدي في قائمة المنتخب، مشيرًا إلى أنه سيعود لمصر، موضحًا أنه تحدث بدون إذن وأساء لنفسه.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة الكاس: "نحن نحرص على لاعبينا، هم أشقاؤنا قبل أن يكونوا لاعبين، ونريد أن نظهرهم بصورة جيدة، لكنني فوجئت بكم التصريحات التي قالها أحمد عاطف، ولم تكن لها أي فائدة".

وتابع: "كنا نحب أن يستمر معنا، وهناك لاعب آخر اسمه إسلام سمير يتواجد تحسبًا لوجود أي إصابات، وأي مشاكل واردة، من الممكن أن يتعرض لاعب لإصابة تبعده عن البطولة كاملة".

وأكمل: "الكابتن حلمي طولان حزين مما حدث، لأنه قبل رأس أحمد عاطف صباح اليوم، وقال له أنه يتواجد معنا مثل أي لاعب، ولكن مروان حمدي كان معنا طيلة الفترة الماضية، في جميع المعسكرات لمدة 3 أشهر ونعتمد عليه".

وواصل: "نحن لم نقصر مع أحمد عاطف، لكن فوجئنا بسيل من التصريحات بدون إذن، هو أساء لنفسه، وتصريحاته تؤثر على زملائه والمنتخب بشكل عام، وهذا ناتج عن قلة الخبرات، ووضع طبيعي أن يشعر بالغضب".

وأتم: "هو على علم بهذا الموقف قبل السفر من مصر، أنه قد يكون هناك استبدال، وسيعود إلى مصر بكل تأكيد، لأن استمراره وسط زملائه لن يكون أفضل شيء، نحن حافظنا عليه، لكن كان من الأفضل أن يمتثل، ولكن ما حدث قد حدث، وهو يتحمل نتيجة تصرفاته".

منتخب مصر أحمد حسن أحمد عاطف

